Un automóvil que presta servicio de taxi por aplicativo se despistó y cayó durante la madrugada de este miércoles a uno de los accesos peatonales de la Estación Central del Metropolitano, ubicada en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. El accidente no dejó heridos debido a que el ingreso permanecía cerrado al público al momento del incidente.

Según relató el conductor del vehículo, identificado como Alberto Villalobos, otro automóvil lo cerró y chocó, provocando que perdiera el control de la unidad. Como consecuencia, el coche invadió la vereda, derribó la baranda metálica de protección y terminó precipitándose varios metros dentro del acceso peatonal de la estación.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a atender la emergencia, registrada minutos antes de la 1:00 a.m. de este 24 de junio, de acuerdo con el reporte difundido por la institución.

Debido a la hora del accidente, el acceso peatonal ya se encontraba cerrado y no había usuarios transitando por la zona, situación que evitó una posible tragedia. Villalobos indicó que solo sufrió golpes leves en la espalda, por lo que no requirió ser trasladado a un centro de salud.

Tras el accidente, tanto el taxista como el conductor del otro vehículo involucrado fueron llevados a la Comisaría PNP Cotabambas para las diligencias correspondientes y la determinación de responsabilidades.

Al cierre de este informe, el automóvil siniestrado había sido retirado del lugar y el acceso peatonal fue restablecido.

Mediante un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que activó de inmediato los protocolos de atención y brindó la asistencia necesaria al conductor afectado.

“Asimismo, el área de Soporte y Mantenimiento de la ATU realizó las labores pertinentes en la zona afectada ”, señaló la entidad.

#ATUInforma

1/5: Esta madrugada, un vehículo particular de placa CBU-653, se despistó mientras circulaba por la avenida Paseo de los Héroes Navales y cayó desde varios metros de altura sobre la rampa de acceso a la estación Central del Metropolitano, en sentido sur. pic.twitter.com/Muo1trQQMi — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 24, 2026

La ATU precisó además que la Estación Central del Metropolitano se mantiene operativa y continuará atendiendo con normalidad el traslado de pasajeros, de acuerdo con la programación establecida.