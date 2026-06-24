Vehículo fuera de control se precipita a ingreso de la Estación Central del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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Vehículo fuera de control se precipita a ingreso de la Estación Central del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)
  • Vehículo fuera de control se precipita a ingreso de la Estación Central del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Vehículo fuera de control se precipita a ingreso de la Estación Central del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Vehículo fuera de control se precipita a ingreso de la Estación Central del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • La unidad siniestrada cayó varios metros dentro del acceso peatonal de la estación. El conductor aseguró que perdió el control tras ser impactado por otro vehículo. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    La unidad siniestrada cayó varios metros dentro del acceso peatonal de la estación. El conductor aseguró que perdió el control tras ser impactado por otro vehículo. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    La unidad siniestrada cayó varios metros dentro del acceso peatonal de la estación. El conductor aseguró que perdió el control tras ser impactado por otro vehículo. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Debido a que el acceso permanecía cerrado al público al momento del accidente, no se registraron heridos ni víctimas entre los usuarios del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Debido a que el acceso permanecía cerrado al público al momento del accidente, no se registraron heridos ni víctimas entre los usuarios del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Debido a que el acceso permanecía cerrado al público al momento del accidente, no se registraron heridos ni víctimas entre los usuarios del Metropolitano. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar tras el accidente registrado en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar tras el accidente registrado en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Bomberos y personal de emergencia acudieron al lugar tras el accidente registrado en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Las labores de atención y remoción del vehículo se prolongaron durante la madrugada. La ATU activó sus protocolos de emergencia y mantenimiento. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Las labores de atención y remoción del vehículo se prolongaron durante la madrugada. La ATU activó sus protocolos de emergencia y mantenimiento. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Las labores de atención y remoción del vehículo se prolongaron durante la madrugada. La ATU activó sus protocolos de emergencia y mantenimiento. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • El automóvil quedó incrustado en uno de los accesos peatonales de la Estación Central del Metropolitano luego de despistarse y derribar la baranda de seguridad durante la madrugada. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    El automóvil quedó incrustado en uno de los accesos peatonales de la Estación Central del Metropolitano luego de despistarse y derribar la baranda de seguridad durante la madrugada. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    El automóvil quedó incrustado en uno de los accesos peatonales de la Estación Central del Metropolitano luego de despistarse y derribar la baranda de seguridad durante la madrugada. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Por Redacción EC

Un automóvil que presta servicio de taxi por aplicativo se despistó y cayó durante la madrugada de este miércoles a uno de los accesos peatonales de la Estación Central del Metropolitano, ubicada en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. El accidente no dejó heridos debido a que el ingreso permanecía cerrado al público al momento del incidente.

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