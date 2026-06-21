Un incendio que habría sido provocado por un cortocircuito afectó este domingo tres viviendas en el distrito de Chorrillos, generando momentos de angustia entre decenas de vecinos que celebraban el Día del Padre. La emergencia no dejó personas heridas, aunque sí importantes pérdidas materiales para las familias damnificadas.

El siniestro se registró en el cruce de la calle Carlos Alcorta con la avenida Ferrocarril. Hasta el lugar llegaron seis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a más inmuebles de la zona.

Incendio consume parte de tres viviendas en Chorrillos. (Foto: Captura/Latina)

De acuerdo con los familiares de los afectados, el incendio se habría originado por un cortocircuito en una de las viviendas y posteriormente alcanzó otras dos casas contiguas. La rápida intervención de los bomberos permitió contener la emergencia luego de varios minutos de intenso trabajo.

Durante las labores de control, algunos residentes intentaron ingresar a las viviendas afectadas para recuperar documentos, electrodomésticos y otras pertenencias. Sin embargo, efectivos de la Policía Nacional les impidieron el acceso debido al riesgo que representaba la estructura comprometida por el fuego.

La emergencia causó preocupación entre los vecinos del sector, quienes interrumpieron las reuniones familiares previstas por el Día del Padre ante el temor de que las llamas alcanzaran sus propios hogares. Varios de ellos permanecieron en las calles observando las labores de los bomberos mientras el humo cubría parte de la zona.

Vecinos de Chorrillos viven momentos de tensión por incendio que alcanzó tres viviendas. (Foto: Captura/Latina)

Tras controlar el incendio, los bomberos confirmaron que no se registraron heridos ni personas afectadas por inhalación de humo. No obstante, las tres familias perjudicadas deberán evaluar los daños ocasionados por el fuego.

Las causas exactas del siniestro serán determinadas por las investigaciones correspondientes, aunque la principal hipótesis apunta a una falla eléctrica en una de las viviendas afectadas.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.