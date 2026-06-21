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Cortocircuito habría originado incendio que dejó tres casas afectadas en Chorrillos. (Foto: Captura/Latina)
Cortocircuito habría originado incendio que dejó tres casas afectadas en Chorrillos. (Foto: Captura/Latina)
Por Redacción EC

Un incendio que habría sido provocado por un cortocircuito afectó este domingo tres viviendas en el distrito de Chorrillos, generando momentos de angustia entre decenas de vecinos que celebraban el Día del Padre. La emergencia no dejó personas heridas, aunque sí importantes pérdidas materiales para las familias damnificadas.

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