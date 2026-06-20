Dos autos chocaron en la intersección de los jirones Zepita y Cañete, en el Cercado de Lima, aproximadamente a las 6:30 a.m. de este sábado 20 de junio. Tras el impacto, una de las unidades terminó empotrada dentro de un local de comida.

Tres mujeres sufrieron diversas lesiones por el siniestro. Las víctimas pertenecen a una misma familia y ocupaban los asientos de pasajeros en un taxi blanco. Personal de los bomberos brindó los primeros auxilios en la zona del choque.

Ambulancias trasladaron a las afectadas hacia la Clínica Internacional cercana al lugar del choque que involucró a las tres mujeres heridas mientras se trasladaban a su centro de trabajo.

El choque provocó daños materiales severos en el restaurante, el cual estaba cerrado al momento del incidente. La propietaria del negocio denunció la destrucción de mesas, sillas y la puerta principal. Vecinos del sector solicitaron la instalación de semáforos para prevenir futuros accidentes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Ambos conductores rindieron sus testimonios ante las autoridades locales. Testigos presenciales atribuyeron el impacto al exceso de velocidad de las unidades.