Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El impacto entre dos carros terminó invadiendo la vereda y afectando un restaurante en el Cercado de Lima. (TVPerú)
El impacto entre dos carros terminó invadiendo la vereda y afectando un restaurante en el Cercado de Lima. (TVPerú)
Por Redacción EC

Dos autos chocaron en la intersección de los jirones Zepita y Cañete, en el Cercado de Lima, aproximadamente a las 6:30 a.m. de este sábado 20 de junio. Tras el impacto, una de las unidades terminó empotrada dentro de un local de comida.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.