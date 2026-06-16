Fatal accidente de vehicular. Un motociclista de 35 años perdió la vida esta madrugada al chocar contra un camión cisterna de la Municipalidad de Villa María del Triunfo que hacía labores de riego de plantas en la Av. Principal.

Según testigos, el incidente ocurrió poco después de las 1 a.m. de hoy martes 16 de junio, cuando el motociclista trató de adelantar otros vehículos en el sentido sur a norte de la vía sin percatarse del vehículo pesado.

Un motociclista de 35 años perdió la vida instantáneamente tras chocar contra cisterna en VMT. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El conductor de la moto chocó contra la parte posterior de la cisterna, perdió el control y cayó en la pista, donde quedó tendido tras el impacto y perdió la vida instantáneamente.

El motociclista fue identificado como Benjamín Rosales Méndez de 35 años, mientras que el chofer del camión que quedó en manos de la policía para las investigaciones fue identificado como Enrique Poma Hoyos.

Peritos de criminalística llegaron al lugar y realizaron las primeras indagaciones para luego proceder con el levantamiento del cadáver. La avenida Principal fue cerrada al tránsito vehicular hacia el sur, por lo que los vehículos tuvieron que usar la vía auxiliar por varias horas.

¿A quién llamar en caso de un accidente?

Ante una emergencia o un accidente puedes comunicarte de forma gratuita y las 24 horas con los principales servicios: Policía Nacional (105), Bomberos (116), Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU (106) y Defensa Civil (115). Estas líneas están disponibles a nivel nacional y permiten una atención inmediata según el tipo de incidente.