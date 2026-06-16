Resumen

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Un motociclista de 35 años perdió la vida instantáneamente tras chocar contra cisterna en VMT. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un motociclista de 35 años perdió la vida instantáneamente tras chocar contra cisterna en VMT. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Fatal accidente de vehicular. Un motociclista de 35 años perdió la vida esta madrugada al chocar contra un camión cisterna de la Municipalidad de Villa María del Triunfo que hacía labores de riego de plantas en la Av. Principal.

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