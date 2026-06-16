Resumen

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Al centro de las pampas se implementará un altar mayor con una superficie geométrica de 100 por 100 metros. Esta superestructura albergará a un coro eclesiástico masivo, así como a miles de invitados oficiales de la Conferencia Episcopal y el Gobierno Central. Foto: Andina
Al centro de las pampas se implementará un altar mayor con una superficie geométrica de 100 por 100 metros. Esta superestructura albergará a un coro eclesiástico masivo, así como a miles de invitados oficiales de la Conferencia Episcopal y el Gobierno Central. Foto: Andina
Por Redacción EC

Tras confirmarse que la llegada del papa León XIV al Perú será en noviembre, las autoridades del norte del país anunciaron que las pampas de Reque, un extenso sector territorial ubicado en Lambayeque, será el epicentro de la concentración católica más importante del año, al albergar la misa comunitaria del máximo representante de la Iglesia de católica.

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