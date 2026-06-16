Tras confirmarse que la llegada del papa León XIV al Perú será en noviembre, las autoridades del norte del país anunciaron que las pampas de Reque, un extenso sector territorial ubicado en Lambayeque, será el epicentro de la concentración católica más importante del año, al albergar la misa comunitaria del máximo representante de la Iglesia de católica.

La infraestructura proyectada se levantará sobre un terreno que, actualmente, está reservado para el futuro parque industrial de Lambayeque. Debido a sus características geográficas de amplitud y accesibilidad, el recinto fue catalogado como idóneo para mitigar los riesgos de aglomeración y garantizar la seguridad de los visitantes locales y extranjeros.

Las autoridades del norte del país anunciaron que las pampas de Reque, un extenso sector territorial ubicado en Lambayeque, será el epicentro de la concentración católica más importante del año. Foto: Andina

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (Gercetur), Félix Mio, aseguró: “Ya estamos haciendo los preparativos, el diseño y la distribución de lo que será este espacio para albergar la santa misa del papa León XIV”.

Infraestructura aeronáutica y un altar mayor de grandes dimensiones

El diseño arquitectónico y de distribución de los componentes del predio se encuentra bajo la supervisión de los técnicos del Gobierno Regional. Con la finalidad de asegurar el correcto traslado del Sumo Pontífice y de los representantes diplomáticos, el plan operativo contempla la edificación de dos helipuertos independientes dentro del perímetro de seguridad. La primera pista aérea estará destinada exclusivamente para el uso de la aeronave papal, mientras que el segundo andén recibirá a las autoridades estatales y delegaciones internacionales.

Al centro de las pampas se implementará un altar mayor con una superficie geométrica de 100 por 100 metros. Esta superestructura albergará a un coro eclesiástico masivo, así como a miles de invitados oficiales de la Conferencia Episcopal y el Gobierno Central. Complementariamente, el espacio integrará zonas destinadas a la exhibición de las imágenes y reliquias religiosas más veneradas del norte y otras regiones del Perú.

Restauración de la ruta eclesiástica e impacto en los indicadores turísticos

Los preparativos incluyen un plan de inversión pública ejecutado por el Gobierno Regional de Lambayeque para la puesta en valor de los templos que integran la denominada Ruta del Papa. Las obras de ingeniería civil y de restauración priorizan a la Santa María Catedral de Chiclayo, sede eclesiástica de alto valor simbólico debido a que León XIV ejerció allí sus funciones como monseñor durante más de ocho años. Las cuadrillas de conservación también intervienen la capilla de Santo Toribio de Mogrovejo e iniciarán los procesos técnicos en la capilla de La Verónica.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (Gercetur), Félix Mio, aseguró: “Ya estamos haciendo los preparativos, el diseño y la distribución de lo que será este espacio para albergar la santa misa del papa León XIV”. Foto: Andina

De acuerdo con los balances estadísticos del Gercetur de Lambayeque, el flujo de turistas a la región reportó una expansión del 24% en lo que va del presente año.

Para soportar este incremento en la demanda logística, las instituciones públicas locales aceleran las labores de pavimentación de vías de comunicación vial, optimización del tendido de alumbrado público y reordenamiento de los entornos urbanos turísticos periféricos que recibirán el impacto directo de la masa de feligreses.