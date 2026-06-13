Resumen
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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó una demanda de acción de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional con el objetivo de evitar la remoción del superintendente en funciones, Vicente Espinoza Santillán, designado oficialmente por la institución.
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