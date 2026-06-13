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Sunedu precisó que dichas acciones judiciales se presentó “contra las resoluciones del Minedu que pretenden remover de su cargo al señor Vicente Espinoza Santillán, superintendente en funciones; y nombrar a un nuevo consejero, violentando la ley y el reglamento interno institucional”. Foto: Andina/composición GEC
Sunedu precisó que dichas acciones judiciales se presentó “contra las resoluciones del Minedu que pretenden remover de su cargo al señor Vicente Espinoza Santillán, superintendente en funciones; y nombrar a un nuevo consejero, violentando la ley y el reglamento interno institucional”. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó una demanda de acción de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional con el objetivo de evitar la remoción del superintendente en funciones, Vicente Espinoza Santillán, designado oficialmente por la institución.

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