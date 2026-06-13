La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó una demanda de acción de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional con el objetivo de evitar la remoción del superintendente en funciones, Vicente Espinoza Santillán, designado oficialmente por la institución.

Esta medida busca, según la entidad, proteger la autoridad y autonomía ante un presunto intento de vulneración por parte del Ministerio de Educación (Minedu).

La acción de la Sunedu fue anunciada a través de un comunicado oficial, publicado este 13 de junio, en el que precisó que dichas acciones judiciales se presentó “contra las resoluciones del Minedu que pretenden remover de su cargo a Vicente Espinoza Santillán, superintendente en funciones; y nombrar a un nuevo consejero, violentando la ley y el reglamento interno institucional”.

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Asimismo, Sunedu indicó que su misión no es favorecer a ninguna universidad o grupo de poder, sino “garantizar que todas las universidades existentes y las nuevas cumplan las condiciones básicas de calidad en beneficio de los estudiantes y sus familias”.

La institución agradeció las muestras de apoyo recibidas y los pronunciamientos de diversos actores vinculados a la academia y asociaciones universitarias, tanto públicas como privadas.