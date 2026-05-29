En los últimos años, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ha establecido diversas normas y requisitos de licenciamiento que las casas de estudios superiores deben cumplir, ya sea en la calidad de sus profesores o en sus instalaciones, con el objetivo de revertir las deficiencias de la educación universitaria. En ese contexto, la Sunedu anunció oficialmente la reanudación del proceso de licenciamiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), lo cual permite que continúe con su evaluación para definir su autorización. Esta medida se da luego de seis años de la denegatoria emitida, lo que abre una nueva posibilidad para que la institución supere todas las observaciones identificadas anteriormente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA VUELVE AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO?

En octubre de 2019, la Sunedu denegó el licenciamiento institucional de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega tras detectar el incumplimiento de 31 de los 55 indicadores de calidad requeridos. Pese a los recursos de reconsideración presentados por la universidad, la decisión fue ratificada en diciembre de ese mismo año. Así, el pasado 30 de abril, a través de la Resolución de Consejo Directivo n.° 0017 -2026-SUNEDU-CD, se dispuso el levantamiento de la suspensión del procedimiento de licenciamiento institucional de la UIGV, el cual fue iniciado tras la presentación de la Solicitud de Licenciamiento Institucional correspondiente al Expediente n.° 052836-2023-SUNEDU-TD, ingresada el 2 de noviembre de 2023.

La inesperada decisión de Sunedu sobre universidad con licencia denegada. Foto: Perú 21

Tras ello, esto no implica que la Sunedu le otorgue de manera automática el licenciamiento, sino todo lo contrario, ya que tendrán que demostrar que cumple con las ocho Condiciones Básicas de Calidad exigidas para la prestación del servicio de educación superior universitaria. Es decir, se evaluarán aspectos como la infraestructura, la gestión institucional, la sostenibilidad financiera y las condiciones académicas. Eso no es todo, se analizará también la transparencia de sus procesos internos y su capacidad para asegurar la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo. Finalmente, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega busca recuperar su licenciamiento tras la reactivación del proceso, por lo que la decisión final quedará en manos del organismo, que evaluará si la casa de estudios cumple con los estándares de calidad exigidos, conforme comparte diario Correo.

¿QUÉ CURSO DEBERÁN APROBAR LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, SEGÚN SUNEDU?

De acuerdo con la Sunedu, uno de los requisitos esenciales para obtener el grado de bachiller en el país es haber aprobado los estudios de pregrado y tener conocimiento de un idioma extranjero, que puede ser inglés o una lengua nativa. Además, los estudiantes universitarios deberán aprobar un curso de trabajo de investigación, que generalmente se cursa en los últimos semestres de la carrera de cada programa académico de pregrado.