Por Redacción EC

En los últimos años, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ha establecido diversas normas y requisitos de licenciamiento que las casas de estudios superiores deben cumplir, ya sea en la calidad de sus profesores o en sus instalaciones, con el objetivo de revertir las deficiencias de la educación universitaria. En ese contexto, la Sunedu anunció oficialmente la reanudación del proceso de licenciamiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), lo cual permite que continúe con su evaluación para definir su autorización. Esta medida se da luego de seis años de la denegatoria emitida, lo que abre una nueva posibilidad para que la institución supere todas las observaciones identificadas anteriormente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.