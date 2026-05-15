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Fiscalizan buses en Pueblo Libre para verificar cobro correcto del medio pasaje. (Foto: ATU)
Fiscalizan buses en Pueblo Libre para verificar cobro correcto del medio pasaje. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao intensificó los operativos de fiscalización para garantizar que las empresas de transporte público respeten el derecho al medio pasaje de escolares y universitarios en Lima y Callao.

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