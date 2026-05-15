Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao intensificó los operativos de fiscalización para garantizar que las empresas de transporte público respeten el derecho al medio pasaje de escolares y universitarios en Lima y Callao.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao intensificó los operativos de fiscalización para garantizar que las empresas de transporte público respeten el derecho al medio pasaje de escolares y universitarios en Lima y Callao.
Como parte de estas acciones, fiscalizadores de la entidad, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, realizaron este viernes un operativo en la intersección de las avenidas Brasil y Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre.
Durante la intervención, el personal inspeccionó unidades de transporte público, verificó la correcta exhibición de tarifarios y atendió reportes de usuarios relacionados con el cobro indebido de pasajes diferenciados.
La ATU informó que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a proteger los derechos de los pasajeros y prevenir malas prácticas en el servicio de transporte urbano.
El subdirector de Fiscalización de la ATU, Luis Rivera, señaló que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de Lima y Callao.
“Estamos fortaleciendo nuestras acciones de fiscalización en campo para garantizar que se respete el derecho al medio pasaje. No solo realizamos controles permanentes, sino que también promovemos que los usuarios denuncien cualquier irregularidad para actuar de manera inmediata”, sostuvo.
La entidad recordó además que negar el medio pasaje constituye una infracción grave sancionada con una multa de S/550. Asimismo, precisó que las empresas también pueden ser sancionadas por no exhibir correctamente sus tarifarios o emitir boletos que no correspondan a la tarifa aplicada.
MÁS: Anuncian anulación de 21 mil papeletas de Lima Reporta en San Miguel: ¿Quiénes serán los beneficiados y cuáles son las multas que sí se deberán pagar?
La ATU exhortó a los usuarios a reportar cualquier irregularidad relacionada con el cobro del medio pasaje mediante el envío de fotografías o videos que incluyan la placa del vehículo, nombre de la empresa, fecha y hora del incidente al correo denunciasfiscalizacion@atu.gob.pe.
Según indicó la institución, estas denuncias permitirán identificar y sancionar a las empresas y conductores que incumplan la normativa vigente.
VIDEO RECOMENDADO
- Sismo de magnitud 3.6 se registró en Chilca, informó el IGP
- Extorsionadores incendian combi informal con chofer dentro en Santa Anita
- Protestas en la PUCP: alumnos entran a la fuerza a Rectorado en protesta por nuevo sistema de pensiones
- Temblor en Perú: Dos sismos en Lima y Arequipa se sintieron esta mañana en menos de media hora
- PUCP lamenta los hechos de violencia en el campus y llama al diálogo
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.