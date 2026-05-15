La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao intensificó los operativos de fiscalización para garantizar que las empresas de transporte público respeten el derecho al medio pasaje de escolares y universitarios en Lima y Callao.

Como parte de estas acciones, fiscalizadores de la entidad, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, realizaron este viernes un operativo en la intersección de las avenidas Brasil y Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre.

ATU y Sunedu realizan controles a empresas de transporte por cobros indebidos. (Foto: ATU)

Durante la intervención, el personal inspeccionó unidades de transporte público, verificó la correcta exhibición de tarifarios y atendió reportes de usuarios relacionados con el cobro indebido de pasajes diferenciados.

La ATU informó que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a proteger los derechos de los pasajeros y prevenir malas prácticas en el servicio de transporte urbano.

El subdirector de Fiscalización de la ATU, Luis Rivera, señaló que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de Lima y Callao.

“Estamos fortaleciendo nuestras acciones de fiscalización en campo para garantizar que se respete el derecho al medio pasaje. No solo realizamos controles permanentes, sino que también promovemos que los usuarios denuncien cualquier irregularidad para actuar de manera inmediata ”, sostuvo.

ATU advierte multas de S/550 por negar medio pasaje a escolares y universitarios. (Foto: ATU)

La entidad recordó además que negar el medio pasaje constituye una infracción grave sancionada con una multa de S/550. Asimismo, precisó que las empresas también pueden ser sancionadas por no exhibir correctamente sus tarifarios o emitir boletos que no correspondan a la tarifa aplicada.

La ATU exhortó a los usuarios a reportar cualquier irregularidad relacionada con el cobro del medio pasaje mediante el envío de fotografías o videos que incluyan la placa del vehículo, nombre de la empresa, fecha y hora del incidente al correo denunciasfiscalizacion@atu.gob.pe.

Según indicó la institución, estas denuncias permitirán identificar y sancionar a las empresas y conductores que incumplan la normativa vigente.

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