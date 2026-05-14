Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, jueves 14 de mayo. La magnitud fue de 3.6 y tuvo una profundidad de 42 kilómetros y 32 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:19 a. m. y alcanzó una intensidad de grado III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0278

Fecha y Hora Local: 14/05/2026 09:19:04

Magnitud: 3.6

Profundidad: 42km

Latitud: -12.75

Longitud: -76.91

Intensidad: III Chilca

Referencia: 32 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/Y9KcBV39gZ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 14, 2026

Sismo también en Junín

Quince minutos antes, nuevamente el IGP registró un sismo, esta vez a 49 km al noroeste de Satipo, región Junín. Fue de 4.0 magnitud, con una profundidad de 25 km y de intensidad III.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

Y para las mascotas: