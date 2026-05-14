Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, jueves 14 de mayo. La magnitud fue de 3.6 y tuvo una profundidad de 42 kilómetros y 32 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.