Tras una sesión del Consejo Universitario, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) decidió conformar una Comisión Asesora para brindar asesoría técnica y recomendaciones, en relación con su nuevo sistema de pensiones.

La iniciativa, según un comunicado oficial de la universidad, busca recoger las inquietudes, dudas y preocupaciones del alumnado luego de la oficialización del nuevo sistema de pensiones.

La PUCP difundió un comunicado por sus redes sociales oficiales para anunciar la creación de una Comisión Asesora tras las protestas estudiantes de este miércoles 13 de mayo. Foto: X/PUCP

Además, pretende agrupar las perspectivas de la comunidad universitaria, así como identificar aspectos que requieran aclaraciones y formular recomendaciones para fortalecer “la solidez, equidad, sostenibilidad institucional y la gobernanza en el corto y mediano plazo”.

Según la casa de estudios, la creación de esta comisión busca facilitar un proceso participativo y transparente para asegurar la intervención de diferentes perspectivas en la implementación del sistema.

Estudiantes advierten aumento en las pensiones

De acuerdo al estudiantado, el nuevo sistema de pensiones, que se aplicará a los ingresantes desde el próximo año, tiene como objetivo la eliminación de las escalas más bajas de pago, las que, hasta 2026, comprendía nueve categorías de pensiones, y cuyos montos oscilaban entre S/1218 y S/4656 mensuales.

Sin embargo, mediante una nota de prensa, la PUCP aseveró que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones; por el contrario, mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad, mediante la integración de dos modalidades que se complementan”.

De acuerdo a la página web de la PUCP, con el nuevo sistema de pensiones, los niveles regulares quedarán reducidos a cuatro escalas denominadas E1, E2, E3 y E4. La pensión más baja de este grupo es de S/2692 mensuales para estudiantes con una carga académica de 20 créditos.

Estudiantes de la PUCP cuestionan nueva estructura de pensiones y realizan movilización en San Miguel. (Foto: Captura/X/Epicentro.TV)

En tato, la institución explicó que a esto se suma el nivel de becas. “En la práctica, un estudiante que en el sistema anterior hubiera calificado para una escala baja, con el nuevo modelo recibirá una Beca Mac Gregor (cuyo monto mensual es de S/ 1600), que no dependerá de sus calificaciones sino de la evaluación socioeconómica familiar. Es asignada de forma inmediata”, precisaron.