Resumen

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De acuerdo a la página web de la PUCP, con el nuevo sistema de pensiones, los niveles regulares quedarán reducidos a cuatro escalas denominadas E1, E2, E3 y E4. Foto: composición GEC
De acuerdo a la página web de la PUCP, con el nuevo sistema de pensiones, los niveles regulares quedarán reducidos a cuatro escalas denominadas E1, E2, E3 y E4. Foto: composición GEC
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Tras una sesión del Consejo Universitario, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) decidió conformar una Comisión Asesora para brindar asesoría técnica y recomendaciones, en relación con su nuevo sistema de pensiones.