Así avanzan los 4 principales distritos de Lima Centro en la ejecución presupuestal de obras a la mitad del segundo trimestre del 2026.

Barranco es el que presenta menor avance, al tener el total de su cartera de inversión -siete proyectos- con 0% de ejecución. La gestión de la alcaldesa Jessica Vargas explicó que que esto ocurre debido a que la mayoría de su cartera de inversión corresponde a adquisiciones: una grúa, un camión baranda, camionetas y motocicletas para gestión de desastres, una camioneta para los centro de asistencia a personas vulnerables, equipo de protección y contra incendios para la Compañía de Bomberos. Solo dos proyectos corresponden a obras: la mejora de la piscina en el estadio Chipoco, y la construcción de un gimnasio biosaludable.

“En compras no hay adelantos ni valorizaciones mensuales, por lo que se estima que en mayo culminen los procesos de adquisición y en junio suba el porcentaje de ejecución”, indicaron. Las obras de La Ermita y el Puente de los Suspiros están en manos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con un 3.6% de ejecución a la fecha.

En Miraflores, existen ocho proyectos de inversión con un 0% de ejecución, y otros 10 proyectos con avances (cinco de ellos, con 100% de ejecución). ¿Por qué entonces la gestión registra un 9.6% de ejecución global? La razón está es que los ocho proyectos no ejecutados representan una cartera superior a S/ 22 millones, mientras que los 10 proyectos con avances apenas rozan los S/ 3 millones.

A diferencia de Barranco, la gestión del alcalde miraflorino, Carlos Canales, tiene en espera seis proyectos relacionados a obras, y dos adquisiciones (una ambulancia y un camión baranda, volquete y complementos). La obra más importante en esta cartera es uno que implica la mejora de la Avenida Pardo, en el tramo que va desde el Óvalo Miraflores hasta el Malecón Cisneros, de S/ 14 millones de inversión, pero con 0,1% de ejecución.

El equipo del alcalde Canales destacó que la obra de la Av. Pardo ya está en ejecución, además de resaltar otros proyectos como el skate park, el complejo para surfistas en playa Makaha, y la entrega en breve de la Sede de OMAPED. “Es la primera vez en la historia de Miraflores que OMAPED, tiene su propia sede. Todas estas obras reflejan una inversión de más de S/ 60 millones”, dijeron tras añadir que han superado lo invertido por gestiones anteriores.

—La otra cara—

Diferente es el caso de Surco, donde la gestión del alcalde Carlos Bruce registra una ejecución presupuestal, entre 20% y 90%, en los cinco proyectos de inversión -todos referidos a obras- de mayor envergadura para este 2026, que representan un gasto superior a los S/ 22 millones.

En este paquete se encuentran las tres obras más importantes de la gestión para este 2026: la creación de la supermanzana en el centro histórico del distrito (42,8% de ejecución), la creación del Coliseo Ferrero (69,3% de ejecución) y la recuperación de la Casa Hacienda San Juan Grande (56,8% de ejecución).

Surco tiene otros cinco proyectos pendientes, sin un nivel tan alto de ejecución, pero representan solo S/ 7 millones.

Similar es el caso de San Isidro, aunque con niveles más bajos de ejecución que Surco. La gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga acumula cinco proyectos de inversión, con una ejecución entre 9% y 15%, valorizados en S/ 23 millones; y otro grupo de siete iniciativas, con cero avance, pero valorizados en poco más de S/ 8 millones.

El equipo de la alcaldesa Vizurraga destacó que tienen en camino la nueva central de seguridad ciudadana, lo cual fortalecerá las labores de monitoreo y vigilancia en el distrito, así como las obras de mejora urbana en las zonas de Los Cines con Pelicanos, Halcones con Tucanes, Golondrinas con Tucanes, Perdices con Halcones y Colibríes con Halcones.