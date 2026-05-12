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Resumen

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Gestiones de Barranco, Miraflores, San Isidro y Surco presentan diferencias en la cantidad de gasto. (GEC)
Gestiones de Barranco, Miraflores, San Isidro y Surco presentan diferencias en la cantidad de gasto. (GEC)
Por Martin Hidalgo

A la mitad del segundo trimestre del 2026, el último año de gestión, algunas gestiones ediles mantienen estancada la ejecución presupuestal para proyectos de inversión. En Lima centro, las administraciones de Barranco y Miraflores acumulan 15 proyectos de inversión, con una inversión superior a los S/ 24 millones, que se mantienen con 0% de ejecución.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.