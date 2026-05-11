A través de la resolución 000136-2026-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura (Mincul), declaró Patrimonio Cultural 66 bienes que se encuentran en la Catedral de Chiclayo (dirigida en su momento por el actual papa León XIV), en iglesias de Monsefú y Ferreñafe, así como en una parroquia de Ciudad Eten.

Esta medida se da por su valor artístico e histórico y su importancia religiosa pues “son ejemplos del estilo, las técnicas y los temas iconográficos que se desarrollaron en talleres artísticos peruanos, preponderantemente durante los siglos XVIII y XIX”.

“Al constituir testimonio de la historia de Lambayeque, relevando algunas piezas conmemorativas la identidad de la región desde inicios del Virreinato; y, en otros casos, en hitos que forman parte del imaginario urbano de Chiclayo”, señala el documento.

El documento publicado en El Peruano destaca la utilización de “esculturas de vestir”, las cuales integran ojos de vidrio, dentaduras de marfil, pelucas y ornamentos con el fin de aportar mayor realismo a las figuras y promover la devoción religiosa.

¿Cuáles son los bienes históricos?

De los 66 bienes histórico-artístico muebles de propiedad del Obispado de Chiclayo, según su ubicación son: 19 son de la Catedral Santa María de Chiclayo, correspondientes a 01 púlpito, 01 reloj, 01 escultura, 15 pinturas y 01 campana.

Otros 14 pertenecen a la parroquia Santa María Magdalena de Ciudad Eten, correspondientes a 13 esculturas y 01 campana. 09 bienes culturales de la iglesia San Pedro de Monsefú, que son 08 esculturas y 01 pieza de indumentaria. Además, 24 bienes culturales de la iglesia Santa Lucía de Ferreñafe, correspondientes a 02 pilas bautismales, 01 púlpito, 05 retablos, 15 esculturas y 01 lámpara votiva.