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El papa León XIV durante la oración del Regina Caeli en el Vaticano. Foto: Imagen de archivo / VATICAN MEDIA / AFP
El papa León XIV durante la oración del Regina Caeli en el Vaticano. Foto: Imagen de archivo / VATICAN MEDIA / AFP
Por Redacción EC

A través de la resolución 000136-2026-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura (Mincul), declaró Patrimonio Cultural 66 bienes que se encuentran en la Catedral de Chiclayo (dirigida en su momento por el actual papa León XIV), en iglesias de Monsefú y Ferreñafe, así como en una parroquia de Ciudad Eten.

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