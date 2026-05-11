Resumen

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Senamhi prevé temperaturas de hasta 36 °C y recomienda evitar exposición prolongada al sol. (Foto: Andina)
Senamhi prevé temperaturas de hasta 36 °C y recomienda evitar exposición prolongada al sol. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las altas temperaturas continuarán registrándose en la costa y la sierra del país entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo. Según el organismo, la costa norte soportará los valores más elevados, con máximas que oscilarán entre los 24 °C y 36 °C.

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