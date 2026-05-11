De acuerdo con el pronóstico, en la costa centro y sur se esperan temperaturas entre 24 °C y 29 °C. En tanto, la sierra norte y centro registrará valores de entre 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur las temperaturas fluctuarán entre 16 °C y 26 °C.
El Senamhi indicó además que habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.
Las regiones que podrían verse afectadas por este incremento de temperatura son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además de Callao.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y procurar una adecuada ventilación en viviendas y centros de trabajo. También sugirió utilizar ropa de colores claros para disminuir el impacto del calor.