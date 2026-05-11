El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las altas temperaturas continuarán registrándose en la costa y la sierra del país entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo. Según el organismo, la costa norte soportará los valores más elevados, con máximas que oscilarán entre los 24 °C y 36 °C.

De acuerdo con el pronóstico, en la costa centro y sur se esperan temperaturas entre 24 °C y 29 °C. En tanto, la sierra norte y centro registrará valores de entre 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur las temperaturas fluctuarán entre 16 °C y 26 °C.

Ola de calor persistirá en varias regiones del país con fuerte radiación UV y ráfagas de viento. (Foto: Andina)

El Senamhi indicó además que habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

Las regiones que podrían verse afectadas por este incremento de temperatura son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además de Callao.

Temperaturas elevadas continuarán hasta el 14 de mayo en costa y sierra, advierte Senamhi. (Foto: Andina)

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV para reducir la exposición a la radiación solar.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y procurar una adecuada ventilación en viviendas y centros de trabajo. También sugirió utilizar ropa de colores claros para disminuir el impacto del calor.