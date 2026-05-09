El abogado Jorge Villavicencio, representante legal de Maricsa Alfaro Cerna, mujer involucrada en el atropello del vigilante Juan Martínez, renunció a su defensa tras confirmarse la muerte del hombre, quien estuvo cinco días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo.

“Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maritza Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, escribió el abogado en sus redes sociales este viernes.

Afirmó que su labor se realizó conforme a la ley y que la nueva defensa de Maricsa se hará cargo del proceso en adelante. “Mis condolencias a la familia del fallecido; por prudencia profesional, no haré más declaraciones”, concluyó.

Situación legal de Maricsa Alfaro se agrava: Fiscalía pidió cinco años de cárcel

El panorama para Alfaro Cerna se agravó este viernes tras la muerte de Martínez, a quien atropelló con su lujosa camioneta el pasado 3 de mayor en la urbanización El Golf de Trujillo.

Y es que, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad solicitó recalificar el delito de lesiones culposas a homicidio culposo, solicitando al Poder Judicial cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para ella.

El Ministerio Público fundamentó este pedido en los agravantes identificados, entre ellos un dosaje de alcohol en sangre de 1.84 gramos por litro, cifra que triplica el límite legal, así como el hecho de conducir con una licencia vencida desde 2022.

¿Qué otras medidas solicitó el Ministerio Público contra la mujer?

Además, la Fiscalía ha solicitado el pago de S/ 329 280 por concepto de reparación civil a los deudos del trabajador, así como la inhabilitación definitiva para que Alfaro Cerna vuelva a conducir vehículos motorizados.

La mujer permanece en libertad bajo comparecencia con restricciones, por orden del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, medida que fue posible gracias al primer requerimiento fiscal.

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