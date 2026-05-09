Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La mujer, que conducía ebria y con la licencia vencida desde 2022, atropelló mortalmente a Juan Martínez, de 54 años, en la urbanización El Golf de Trujillo. | Foto: Facebook / Composición
La mujer, que conducía ebria y con la licencia vencida desde 2022, atropelló mortalmente a Juan Martínez, de 54 años, en la urbanización El Golf de Trujillo. | Foto: Facebook / Composición
Por Redacción EC

El abogado Jorge Villavicencio, representante legal de Maricsa Alfaro Cerna, mujer involucrada en el atropello del vigilante Juan Martínez, renunció a su defensa tras confirmarse la muerte del hombre, quien estuvo cinco días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.