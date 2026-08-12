Incendio de gran magnitud afecta a pobladores de Usquil, en La Libertad. Foto: difusión
Incendio de gran magnitud afecta a pobladores de Usquil, en La Libertad. Foto: difusión
Por Redacción EC

Un gran incendio forestal mantiene en alerta a la población del distrito de Usquil, en la provincia de Otuzco, región La Libertad. El siniestro comenzó la tarde del 11 de agosto y, pese a los trabajos desplegados, todavía no ha sido extinguido por completo.

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