Un gran incendio forestal mantiene en alerta a la población del distrito de Usquil, en la provincia de Otuzco, región La Libertad. El siniestro comenzó la tarde del 11 de agosto y, pese a los trabajos desplegados, todavía no ha sido extinguido por completo.

La emergencia ha generado una densa humareda que cubre varios sectores del distrito. El fuego también alcanzó los alrededores del Estadio Municipal de Usquil, donde se desarrolla un campeonato deportivo como parte de las actividades por la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen de la Asunción.

Usquil

Ante la emergencia, la Municipalidad Distrital de Usquil pidió a la población mantener la calma y señaló que el fuego logró ser controlado en el tramo comprendido entre el Estadio Municipal y el sector El Chorro.

Sin embargo, el gobierno local advirtió que el incendio continúa avanzando desde el desvío Chaclapampa hacia los caseríos La Pampa y El Progreso, por lo que recomendó a los pobladores tomar las precauciones necesarias.

Pobladores y autoridades trabajan para contener las llamas

La municipalidad viene trasladando agua mediante cisternas para apoyar las labores de control del incendio. Los pobladores también participan en los trabajos para intentar contener las llamas, que por momentos se tornan difíciles de controlar.

La comuna señaló que continuará con las acciones de emergencia hasta lograr apagar completamente el fuego.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, el incendio afecta el sector Perímetro de Usquil. Los posibles daños en pastizales, viviendas, animales y bosques todavía se encuentran en proceso de evaluación.

Grave incendio forestal en Usquil amenaza con alcanzar viviendas de pobladores

Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Usquil y agentes de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Mientras tanto, los propios pobladores continúan participando en las labores para extinguir el incendio.

Fuego habría comenzado en una zona agrícola

De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría iniciado en el sector Conil y posteriormente se extendió por Huarish y Conchor, hasta llegar a las inmediaciones del distrito de Usquil.

El alcalde de Usquil, Guillermo Guzmán, señaló que el fuego presuntamente habría comenzado durante labores agrícolas.

Las autoridades mantienen las acciones de emergencia con apoyo de cisternas y de la población, principalmente con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar que estas alcancen viviendas y otras zonas habitadas.