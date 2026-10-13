El Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reforzó las acciones de preparación y prevención frente a incendios forestales en centros poblados de difícil acceso de la sierra y la selva, mediante 245 tambos ubicados en 17 regiones del país. Las medidas incluyen talleres y sesiones de trabajo dirigidos a reducir la vulnerabilidad de las comunidades y proteger sus medios de vida, como los cultivos y el ganado.

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Las actividades se desarrollan en coordinación con entidades especializadas y gobiernos regionales, ante el riesgo de incendios relacionados con la ausencia de precipitaciones, la disminución de la humedad, el incremento de la temperatura y la radiación ultravioleta (UV), las ráfagas de viento y la intervención humana.

245 tambos brindan capacitación para proteger a pobladores y cultivos en zonas rurales. (Foto: Midis)

Durante las capacitaciones, se recomienda a los pobladores evitar encender fuego al aire libre y hacerlo cerca de plantaciones forestales o pastizales. Asimismo, se les orienta para identificar las zonas más propensas a incendios e informar sobre la ocurrencia de quemas al gestor del tambo o a las autoridades locales.

Las sesiones también incluyen indicaciones para apagar correctamente las fogatas y comprobar que el fuego no pueda reavivarse ni extenderse a otras áreas. Además, se promueve la elaboración de mapas de evacuación que permitan poner a salvo a la población ante un incendio de gran magnitud.

“ Los incendios también son emergencias que tienen que ser atendidas por el gobierno para salvaguardar la vida de la población y la mejor manera de hacerlo es con la prevención y la preparación en sus mismas comunidades”, señaló Maritza Canales, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Tambos como centros de coordinación

El Midis indicó que estas acciones se suman a las labores que se impulsan desde los tambos para hacer frente al Fenómeno El Niño. Asimismo, las medidas de prevención se promueven durante los simulacros nacionales multipeligro, en los que el Programa Nacional PAIS participa a través de sus instalaciones a nivel nacional.

Midis prepara a comunidades rurales de la sierra y la selva ante el riesgo de incendios forestales. (Foto: Midis)

El equipamiento y el acceso a internet de los tambos permiten que estos espacios funcionen como centros de coordinación y alojamiento para familias afectadas por incendios. También facilitan el trabajo de los profesionales de las entidades involucradas en la atención de estas emergencias y en la reducción de sus impactos.

En las actividades participan el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Midis, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Agrorural y los municipios locales, entre otras instituciones.