Programa PAIS refuerza prevención de incendios forestales en centros poblados de difícil acceso. (Foto: Midis)
Programa PAIS refuerza prevención de incendios forestales en centros poblados de difícil acceso. (Foto: Midis)
Por Redacción EC

El Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reforzó las acciones de preparación y prevención frente a incendios forestales en centros poblados de difícil acceso de la sierra y la selva, mediante 245 tambos ubicados en 17 regiones del país. Las medidas incluyen talleres y sesiones de trabajo dirigidos a reducir la vulnerabilidad de las comunidades y proteger sus medios de vida, como los cultivos y el ganado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.