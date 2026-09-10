El Programa Nacional PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), presentó “PAIS habla tu lengua”, una campaña de comunicación intercultural desarrollada en 13 lenguas originarias para informar sobre los servicios que el Estado acerca a las comunidades nativas, rurales y de difícil acceso.
El Programa Nacional PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), presentó “PAIS habla tu lengua”, una campaña de comunicación intercultural desarrollada en 13 lenguas originarias para informar sobre los servicios que el Estado acerca a las comunidades nativas, rurales y de difícil acceso.
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El Programa Nacional PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), presentó “PAIS habla tu lengua”, una campaña de comunicación intercultural desarrollada en 13 lenguas originarias para informar sobre los servicios que el Estado acerca a las comunidades nativas, rurales y de difícil acceso.

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