El Programa Nacional PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), presentó “PAIS habla tu lengua”, una campaña de comunicación intercultural desarrollada en 13 lenguas originarias para informar sobre los servicios que el Estado acerca a las comunidades nativas, rurales y de difícil acceso.

La iniciativa, presentada en el contexto del noveno aniversario del programa, brinda información sobre servicios públicos y las formas de acceder a ellos a través de videos, audios y piezas gráficas, que serán difundidos en las comunidades donde intervienen las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) aéreas, fluviales y lacustre.

En un primer grupo, los contenidos están disponibles en quechua, aimara, asháninka, awajún, shipibo-konibo, kichwa amazónico, achuar, wampis, ticuna, urarina, chapra, bora y huitoto. Y abordan servicios de alta demanda en el territorio.

Entre ellos figuran vacunación, control de crecimiento y desarrollo (CRED), prevención del cáncer de cuello uterino, afiliación al SIS, planificación familiar, trámites del DNI, orientación legal, demanda de alimentos, pensión de orfandad, certificación de discapacidad severa, cobro de subsidios en el Banco de la Nación y prevención de la violencia, entre otros.

“PAIS habla tu lengua” busca que la información sobre los servicios públicos sea clara, útil y pertinente para cada comunidad. Queremos fortalecer el enfoque intercultural y contribuir a que más personas conozcan y puedan acceder a sus derechos”, señaló Javier Carmelo Ramos, director ejecutivo del Programa Nacional PAIS.

La campaña es desarrollada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la colaboración del Ministerio de Cultura; y contempla la difusión de los contenidos a través de las plataformas digitales del programa (www.gob.pe/pais), sus intervenciones en territorio y la coordinación con los gobiernos locales.

Con esta iniciativa, el Programa Nacional PAIS del Midis fortalece su estrategia para acercar los servicios del Estado a las poblaciones rurales y comunidades nativas que enfrentan mayores barreras geográficas y lingüísticas, promoviendo una atención más accesible y con pertinencia intercultural.