En un trabajo conjunto para llevar los servicios del Estado a la provincia de Putumayo, en Loreto, la PIAS Aérea, gestionada por el Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), desarrolla su tercera campaña social para brindar servicios médicos, sociales y financieros a más peruanos asentados en esta parte de la Amazonía .

Como parte de esta nueva intervención coordinada con la Fuerza Aérea del Perú, 12 servidores de diversas entidades llegaron en agosto a la comunidad de Tres Fronteras, en el distrito Teniente Manuel Clavero, para brindar más de 4300 atenciones a 730 personas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida en el Putumayo.

En este mismo distrito, la PIAS Aérea atendió esta semana a 700 personas en la comunidad de Nueva Esperanza, facilitándoles el acceso a servicios necesarios para el cuidado de su salud y fortalecer su desarrollo social y económico, a través de 3600 atenciones. Cabe destacar que, también están en Nueva Angusilla desde el 13 de setiembre.

La llegada a estos tres puntos de atención permite, además, que comunidades aledañas también accedan a servicios de medicina general, enfermería, ecografías, odontología, pruebas de laboratorio y obstetricia.

El acceso a trámites del DNI también está garantizado para que las personas realicen la renovación de su documento, la inscripción de recién nacidos o actualizar sus datos personales.

Mientras que, a través del Banco de la Nación, se promueve la inclusión financiera con la apertura de cuentas, la entrega de tarjetas y el cobro de subvenciones económicas de programas sociales del Midis. Todos estos servicios cuentan con el respaldo de intérpretes de lenguas originarias para una mejor atención.

Datos

En la PIAS Aéreas participan la Geresa, Reniec, el Banco de la Nación y el Ministerio de Cultura.

A través del trabajo coordinado con la Fuerza Aérea, el Programa PAIS gestionará un total de cinco campañas en este 2025.