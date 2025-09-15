Un nuevo atentado con explosivo se registró la noche de este domingo en Trujillo. Según reportes de medios digitales de la ciudad, sujetos desconocidos detonaron un artefacto en una vivienda de la calle Los Sauces, cerca al parque Natividad, en la urbanización La Rinconada.

La explosión causó alarma entre los vecinos de la zona. Los primeros reportes señalan que varias viviendas cercanas habrían sufrido daños materiales a consecuencia de la onda expansiva.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables. Por el momento no se cuenta con una versión oficial que precise si hay heridos o el número exacto de casas afectadas.

Antecedentes recientes

No es el primer ataque de este tipo en la ciudad. La noche del 4 de septiembre, una explosión en la urbanización Las Quintanas dejó 11 heridos, entre ellos siete adultos mayores, y daños en al menos 20 viviendas, de acuerdo con el COER La Libertad.

El inmueble afectado pertenecía a María Sánchez Iparraguirre, señalada por supuestos vínculos con la minería ilegal. Tras el hecho fueron detenidas tres personas, entre ellas un ciudadano venezolano.

Semanas antes, el 14 de agosto, otro atentado con explosivos se registró en la avenida Perú, en pleno centro de Trujillo, con un saldo de tres heridos y cerca de 20 casas dañadas. Según el ministro del Interior, Carlos Malaver, el ataque estaría relacionado con disputas entre las bandas Los Pulpos, Los Pepes y una facción disidente conocida como La Jauría.

Si eres testigo o víctima de un acto delictivo y/o de violencia, llama de inmediato al 105 que es la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP). Atienden las 24 horas, los siete días de la semana.

También, la PNP ha instaurado una comunicación más directa mediante WhatsApp a través de los números 964-605-570 y 942-479-506 o puedes realizar la denuncia en la comisaría más cercana.