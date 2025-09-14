La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que desde este lunes 15 de septiembre se reanudarán las clases y actividades administrativas de manera presencial en la Ciudad Universitaria y en todas sus facultades.

“Se alcanzaron acuerdos que permiten restablecer las actividades académicas y administrativas de manera presencial”, señaló la casa de estudios en un comunicado emitido este domingo 14.

La decisión se dio luego de la mesa de diálogo encabezada por la Defensoría del Pueblo, en la que participaron dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y autoridades.

Tras las conversaciones, los estudiantes levantaron la toma del campus la noche del sábado y entregaron las instalaciones en la puerta N.° 1, en presencia de la rectora Jeri Ramón Ruffner.

Entre los principales acuerdos alcanzados destacan la eliminación del pago de matrícula para estudiantes que cursen una segunda carrera, el fortalecimiento del bienestar estudiantil, la ampliación de horarios y raciones en el comedor universitario, además de asistencia legal para quienes enfrenten procesos derivados de denuncias.

El rectorado agradeció la comprensión de la comunidad sanmarquina durante los días de paralización y afirmó: “Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento de nuestra institución”.