Cientos de ciudadanos se movilizan este sábado desde la Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima, para protestar contra la reciente reforma del sistema de pensiones, que, según denuncian, favorece a las AFP en desmedro de los aportantes. Entre las principales demandas de los manifestantes está la aprobación de un nuevo retiro de fondos de hasta 4 UIT (S/ 21 400) y la derogación de la ley promulgada por el Ejecutivo.

Los participantes de la marcha avanzaron hacia la avenida Abancay, a pocas cuadras del Congreso, donde fueron detenidos por un contingente policial que bloqueó el paso . En paralelo, se registraron movilizaciones en Piura, Trujillo y Puno, replicando el rechazo a la reforma previsional y sumando reclamos contra la inseguridad ciudadana y la ola de extorsiones.

Manifestantes intentan llegar al Congreso, pero agentes policiales no les permitieron pasar y los dispersaron en la avenida Abancay.

La protesta en Lima fue convocada por la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP, que exige al Congreso debatir los 19 proyectos pendientes sobre un nuevo retiro de fondos previsionales. Además, los manifestantes cuestionaron al gobierno de Dina Boluarte y responsabilizaron al Parlamento, principalmente a Fuerza Popular, por insistir en la aprobación de la reforma.

Aproximadamente a las 5:00 p.m. se empezaron a registrar los primeros enfrentamientos con agentes de la PNP, a quienes lanzaron botellas. Jóvenes manifestantes denunciaron represión policial y detención de los participantes en la protesta.

El reglamento de la Ley N.º 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional, fue publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas este último viernes. Y establece nuevas restricciones para el retiro del 95,5% de los fondos de pensiones, así como la incorporación progresiva de aportes obligatorios para los trabajadores independientes a partir del 2028.

Convocatoria para la manifestación.

¿Qué establece la reforma de pensiones?

Esta nueva ley fue publicada en septiembre del 2024 y anula la posibilidad de retiro de fondos que podían realizar los afiliados a las AFP que tengan 65 años o más, así como aquellos que acceden al Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados (Reja).

Además, su reglamento establece que a partir del 2028 los trabajadores independientes que perciben ingresos de cuarta categoría realizarán aportes obligatorios al sistema previsional.

Los aportes de los independientes se constituyen por el total de ingresos percibidos en el mes y con emisión de recibos por honorarios. Los porcentajes del aporte serán un 2% desde el 2028 y 2029, 3% en el 2030 y 2031, 4% en el 2032 y 2033, y 5% a partir del 2034.