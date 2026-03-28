Horóscopo de HOY, sábado 28 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas que traban los negocios o proyectos y todo comienza a fluir. Amor: cierta confusión quedará aclarada y la pareja recupera su cálida armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una restricción económica será superada con riesgo y habilidad financiera. Amor: se avecina una invitación que vencerá su timidez y podría generar un romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se producirán mejores resultados por mayor cooperación del entorno. Amor: cierta persona que le rodea inventará una graciosa excusa para estar cerca.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: impedirá que ideas con poco sustento sean tenidas en cuenta para un proyecto. Amor: mal momento para dar respuestas duras pero se disculpará para dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: le pedirán un informe sobre la situación de un proyecto y será bien evaluado. Amor: no podrá dejar de llamar la atención porque su encanto se percibirá irresistible.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para tomarse una pausa y analizar cómo mejorar los resultados. Amor: al dedicar más tiempo a la pareja, descubrirá el encanto de la calidez compartida.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente nueva deberá darle pruebas concretas para considerarla confiable. Amor: su pareja insistirá con un tema que cree terminado pero escuchará otra versión.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: asuntos legales fluirán y lo que parecen ser pérdidas, ya no lo serán. Amor: la creciente afinidad con alguien dará pie a un afecto que derivará en romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un evento en el que pone gran expectativa dará excelente resultado. Amor: un encuentro fortuito le llevará hacia una amable y sorprendente relación.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su tarea así como al entorno que ayuda. Amor: personas entrometidas podrían dañar la armonía de la relación; los alejará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un resultado lejos de lo planeado será preocupante, pero hallará la causa. Amor: su audacia habitual para manejarse en la pareja terminará por ser un fastidio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: esa actitud de atender otros problemas y no los propios, trabará su avance. Amor: su alma sensible impactará en el corazón de alguien y pronto surgirá un romance.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BUENA ANFITRIONA Y OPTIMISTA. LAS INJUSTICIAS LE PONEN DE MUY MAL HUMOR.