Como adelantó El Comercio, por mayoría el Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la prisión preventiva dictada contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

Fue al declarar fundada la demanda presentada por presunta vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal.

Según la resolución, el TC indicó que la decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional incurre en el mismo defecto de motivación que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, ello en virtud de que en primer lugar no ha evaluado de qué manera el ya no contar con una orden de captura derivada de la condena que se le había impuesto a pena privativa de libertad efectiva aminora el peligro de fuga.

“De lo expuesto se desprende que las resoluciones cuestionadas no han motivado suficientemente la denegatoria de variación de la medida de comparecencia restringida por la de prisión preventiva, por lo que la demanda debe ser estimada”, manifestó.

El TC también insistió en que tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida “debe ser más estricta”, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión.

Detalló que el pedido de variación de prisión preventiva que se planteó ante la justicia se basó en que la anulación de la condena que establecía una pena privativa de libertad efectiva contra Cerrón variaba objetivamente las condiciones sobre cuya base se había configurado la medida restrictiva que se le había impuesto.

“En tal sentido, el mandato de prisión preventiva que, en su momento, se basaba objetivamente en que el favorecido había rehuido la acción de la justicia, deviene en arbitrario al haber variado las circunstancias que lo motivaron”, subrayó.

Demanda fue declarada fundada

Cabe precisar que de acuerdo a fuentes consultadas por El Comercio, la decisión en el caso de Vladimir Cerrón y del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) fue adoptada en mayoría en ambos casos, declarando fundados los pedidos de los demandantes.

En el caso de Cerrón Rojas, las fuentes aseguraron que fue una decisión “reñida” tras la polémica que tuvo el caso durante su tramitación al interior del TC, de tal manera que la votación quedó 4 a favor del prófugo y 3 votos en contra.

Además, señalaron que el ponente del fallo en mayoría fue el magistrado Pedro Hernández, quien no fue cambiado pese a los cuestionamientos sobre la manera en que se habría tramitado dicha ponencia.

Se pronuncia

Al respecto, el propio Vladimir Cerrón se pronunció sobre la decisión del TC en su cuenta oficial en “X” (antes Twitter) e insistió en que es “perseguido por una arbitrariedad judicial”.

“El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”, manifestó.

El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista. pic.twitter.com/VvEWPIRe24 — Vladimir Cerrón (@vladimir_cerron) July 22, 2026

Cerrón Rojas se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del 2023. Actualmente viene siendo procesado en casos de presunto crimen organizado y corrupción, como “Los Dinámicos del Centro”, el “ilegal resguardo policial”, Reparación Civil por el caso “Circuito Vial Chupaca -Mito”, entre otros, pero sin medidas de prisión preventiva.