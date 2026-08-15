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Saliendo del cofre

Cansado de que no lo busquen, Cerrón decidió reaparecer.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Pocas cosas más aburridas hay en este mundo que jugar a las escondidas sin alguien que te busque. ¿Qué recompensa recibirá el ingenio que invertiste en ubicar el refugio perfecto? ¿A quién estará dirigida la mofa final de gritar “ampay, me salvo” tras una carrera que te dejó sin aliento? Por eso hay que comprender a Vladimir Cerrón cuando sostiene que estar en una clandestinidad como la que le tocó vivir hasta hace poco es más difícil que estar en prisión.

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