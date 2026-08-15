Saliendo del cofre

Pocas cosas más aburridas hay en este mundo que jugar a las escondidas sin alguien que te busque. ¿Qué recompensa recibirá el ingenio que invertiste en ubicar el refugio perfecto? ¿A quién estará dirigida la mofa final de gritar “ampay, me salvo” tras una carrera que te dejó sin aliento? Por eso hay que comprender a Vladimir Cerrón cuando sostiene que estar en una clandestinidad como la que le tocó vivir hasta hace poco es más difícil que estar en prisión.

Tras casi tres años de estar oculto en vano, el mandamás de Perú Libre hizo efectivamente su reaparición pública esta semana y, contrariado, señaló que, a pesar de haber utilizado un celular de baja gama durante todo el tiempo que estuvo prófugo, la policía no consiguió ubicarlo. “¡Salí por todos los medios!”, protestó. Consultado sobre el lugar en donde anduvo agazapado, sin embargo, solo reveló que no se había movido del territorio nacional. El dato preciso sobre la guarida que habitó, según dijo, lo mantendrá en reserva hasta la publicación del libro que está escribiendo sobre su prolongada estancia en las sombras. Lo que no confirmó, en cambio, es que la obra estará dedicada al comandante general de la PNP Óscar Arriola y a los expresidentes Dina Boluarte y José María Balcázar.

De cualquier forma, el relato que prepara parecería encajar dentro de un proyecto partidario vinculado a la creación literaria. Como se sabe, Perú Libre gastó recientemente S/. 31 383 del financiamiento público que recibe en la organización de un taller para desarrollar el estro poético de sus militantes y en la consecuente publicación de un opúsculo que reunía piezas líricas del hermano y la madre del exprófugo, auténticos poetas de la zurda. Dada la prosa que habitualmente se gasta, no obstante, el texto que pronto nos entregará don Vladimir será con toda probabilidad un cuento.

–Ilusionismo ramplón–

Por la manera en que su autor lo anuncia, el libraco en ciernes parecería aspirar a ser una especie de novela de aventuras. Pero el género en cuestión requiere que el protagonista de la historia enfrente peligros y episodios de necesidad extrema: ingredientes que no darían la impresión de haber abundado en los días de clandestinidad del líder de Perú Libre. El mito popular lo sitúa, más bien, viajando en el asiento trasero de cierto vehículo oficial con lunas oscuras y aire acondicionado, o intercambiando desde alguna suite segura observaciones sobre la dialéctica hegeliana con el provecto charlatán que portaba hasta hace poco la banda embrujada. Eso apenas daría material para un tomo inédito de las tribulaciones de Sissi, emperatriz de Austria.

La verdad es que, salvo a sus primos ideológicos de Juntos por el Perú (que, por boca de Ernesto Zunini, ya expresaron la angustia que esta brusca aparición de competencia en el campo de la izquierda precerámica les causa), nadie tendría que alborotarse por el retorno de Cerrón a la luz pública. Como coronando un número de ilusionismo ramplón, él simplemente ha surgido con teatralidad de un cofre en el que todos sabíamos que estaba. Y los únicos dispuestos a fingir asombro y aplaudirlo tendrían que ser los que lo mantuvieron allí oculto por tanto tiempo.

Durante la primera vuelta, las ánforas dieron un veredicto sobre su relevancia política y hacer de él ahora una suerte de Dick Turpin criollo cuyas correrías tendríamos que estar ansiosos por conocer sería torpe y absurdo. Rodearlo de micros sería caer en su juego. Hay que dejarlo hablar nomás en el vacío y, eso sí, no perderlo de vista hasta que el Poder Judicial se pronuncie sobre los otros asuntillos que tiene pendientes.