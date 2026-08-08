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Seré tu alcalde bandido

Porky ensaya una última treta majareta.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    “Si no puedo ser tu alcalde por la vía regular, lo seré por una vía furtiva: seré tu alcalde bandido”. Ese es, en buena cuenta, el mensaje que Porky le ha transmitido a cada limeño con la sucesión de eventos políticos que lo han tenido como protagonista desde que quedó claro que su sueño presidencial era eso y nada más. Nos referimos, claro está, a su renuncia a asumir el cargo de senador para el que había pedido y obtenido el voto popular, a su consiguiente postulación como teniente alcalde metropolitano en la lista de Renovación Popular y a la providencial renuncia de Luis Rubio a continuar como candidato a la alcaldía provincial en esa misma lista, dejándolo como el heredero inevitable del sillón municipal en caso de victoria. Afanes todos para cuya materialización ha contado por cierto con la colaboración invalorable del JNE.

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