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Castillos en el aire

Las letanías para que se libere al golpista de Chota son una venta de humo de origen diverso.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Las letanías para que se libere al golpista de Chota son una venta de humo de origen diverso.
    Las letanías para que se libere al golpista de Chota son una venta de humo de origen diverso.

    Los días pasan, el gobierno de José María Balcázar se acaba y Pedro Castillo sigue cultivando hortalizas en el Fundo Barbadillo. Como explicábamos la semana pasada en esta pequeña columna a propósito de las voces que demandan su liberación, simplemente no hay por dónde. Los impedimentos legales para que se intente desde Palacio una pirueta así de temeraria abundan. Y la reciente confirmación por parte de la Sala Permanente de la Corte Suprema de la orden de prisión preventiva que pesa sobre él por el caso Puente Tarata (y que se extiende hasta marzo del próximo año) tendría que haber sepultado las fantasías de aquellos que lo imaginaban presidiendo un besamanos alternativo el 28 de julio en el pasaje Sarratea. Las letanías supuestamente orientadas a conseguir su excarcelación, sin embargo, no amainan. Los políticos que con distintas modulaciones las habían venido entonando durante los últimos meses continúan inmutables en su afán, como si algún bloqueo intelectual les trabara la comprensión de lo elemental. La verdad, no obstante, es que hasta el mismo Castillo ha de haber entendido ya que, por largo tiempo, en el mundo en que él vive, solo habrá cuatro esquinas… La pregunta que cabe hacerse, entonces, es por qué esos líderes partidarios o improbables dignatarios de la patria les siguen vendiendo humo a los candorosos simpatizantes del golpista de Chota. O, puesto de otra manera, por qué les pintan, literalmente, castillos en el aire. ¿No van a quedar acaso como unos timadores sin coartadas cuando el periodo presidencial del individuo que hoy ciñe la banda embrujada se extinga y el profesor no haya, digamos, retomado sus clases? La respuesta, nos tememos, es variada y merece ser ensayada con arreglo a cada caso.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.