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Los decretos de urgencia en la realidad de hoy

“Como en la normativa emitida por las facultades delegadas, en el control de los decretos de urgencia tampoco participa la Cámara de Diputados”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que gobernará sobre la base de dictar medidas extraordinarias, vía la emisión de decretos de urgencia.

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