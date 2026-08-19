El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Un voto menos

“La gran incógnita es con qué bancada [Fuerza Popular] puede estrechar lazos. ¿El Partido del Buen Gobierno u Obras?”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En el Senado se viene hablando de una correlación de fuerzas parlamentarias entre dos bloques empatados por 30 votos: por un lado, la derecha (con Fuerza Popular y Renovación Popular); y por el otro, la izquierda (con Juntos por el Perú, Ahora Nación, el Partido Cívico Obras y el Partido del Buen Gobierno). Esta división se ha planteado a raíz de la elección de la Mesa Directiva en la que la derecha se quedó con el mando de la Cámara Alta por la ausencia de un voto en la izquierda.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.