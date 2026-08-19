El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El lugar sí importa

“Democratizar la atención oncológica no implica construir hospitales en cada localidad, sino garantizar que la detección temprana no dependa del lugar de residencia”.

    Mauricio León Rivera
    Por

    Fundador de la Asociación Mauchis contra el Cáncer

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Arrúa)
    (Ilustración: Víctor Aguilar Arrúa)

    En el Perú, el lugar donde vives define, en la mayoría de casos, si un paciente vive o muere por cáncer. No es una percepción: es una realidad que se repite todos los días. Cada año se diagnostican cerca de 80.000 nuevos casos y fallecen aproximadamente 45.000 personas por cáncer. Detrás de estas cifras persiste una brecha estructural: las posibilidades de prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad varían según el territorio, la capacidad económica y el acceso a servicios de salud. El problema no es solo sanitario, también es geográfico. Para una mujer en Lima, acceder a un examen o consulta puede ser relativamente sencillo. En zonas altoandinas, amazónicas o de frontera, los mismos exámenes implican horas de viaje, costos elevados y decisiones que terminan postergando la atención.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.