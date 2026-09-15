El linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) suele manifestarse de forma rápida, a menudo mediante la aparición de un bulto o masa indolora en zonas como el cuello, las axilas o la ingle, o con síntomas como fiebre persistente, sudoración nocturna abundante y pérdida de peso sin causa aparente.
El linfoma difuso de células B grandes (DLBCL) suele manifestarse de forma rápida, a menudo mediante la aparición de un bulto o masa indolora en zonas como el cuello, las axilas o la ingle, o con síntomas como fiebre persistente, sudoración nocturna abundante y pérdida de peso sin causa aparente.
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En el marco del Día Mundial del Linfoma, organizaciones de pacientes ponen el foco en una enfermedad que afecta a miles de personas y en las dificultades que todavía existen para acceder a tratamientos de alta eficacia, especialmente cuando las alternativas disponibles dejan de responder.

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