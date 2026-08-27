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Resumen

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Elbridge Colby en la sede de la OTAN. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Elbridge Colby en la sede de la OTAN. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia EFE

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, reafirmó este jueves el compromiso de su país con la defensa colectiva de la OTAN y aseguró que Europa continúa siendo de “interés fundamental” para Washington, pese a que la Administración estadounidense esté ahora dando prioridad al hemisferio occidental y Asia.

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