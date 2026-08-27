El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, reafirmó este jueves el compromiso de su país con la defensa colectiva de la OTAN y aseguró que Europa continúa siendo de “interés fundamental” para Washington, pese a que la Administración estadounidense esté ahora dando prioridad al hemisferio occidental y Asia.

“Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos, incluso mientras damos prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas”, dijo Colby en una comparecencia junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien se reunió en la sede de la organización.

Colby elogió, además, el progreso que en los últimos años están realizando los aliados europeos a la hora de asumir una responsabilidad en la defensa de Europa y el apoyo a Ucrania.

El encuentro entre Rutte y Colby tuvo lugar después de que el martes saliera a la luz la visita sorpresa a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, en la que, según medios estadounidenses, el jefe de la inteligencia de ese país habría advertido al Kremlin contra eventuales ataques hacia países de la OTAN.

Colby valoró el progreso de los aliados europeos en los últimos dos años para asumir un mayor papel en la Alianza Atlántica, algo que atribuyó al liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Rutte y de “algunos líderes clave” en Europa.

“Hemos pasado de una situación muy distinta hace un par de años, a una en la que mantenemos conversaciones concretas y prácticas sobre cómo avanzar juntos en un mundo donde Europa, un continente obviamente muy próspero, puede asumir, y de hecho está asumiendo, la responsabilidad principal de su propia defensa convencional”, indicó.

En ese contexto, insistió en que Estados Unidos “mantiene su compromiso con la OTAN y su vínculo con esta Alianza, al mismo tiempo que Europa toma la iniciativa en el apoyo a Ucrania”.

También indicó que Washington quiere “escuchar” a los aliados y entender de qué manera se va a gestionar a largo plazo las “inversiones extraordinarias” que están realizando gobiernos como los de Polonia, Alemania, Países Bajos y “muchos otros”.

“Pero quiero subrayar, y reitero mi agradecimiento al presidente Trump y al secretario general Rutte, lo extraordinario que ha sido este progreso”, insistió Colby.

En ese contexto, dijo que el nuevo modelo de la OTAN 3.0, impulsado por Estados Unidos para que los países europeos asuman la responsabilidad principal de su propia defensa, trata de construir sobre esta base, “para impulsar y acelerar los avances actuales” y, además “examinar” la postura estratégica de las fuerzas estadounidenses en Europa.

Con vistas al futuro, subrayó que habrá que adoptar esa postura a las necesidades del presente y del futuro.

E indicó que “hay muchas cosas aquí en el continente” que se deben abordar, entre las que mencionó las bases o los sobrevuelos, cuestiones que se deberán resolver “para que todo funcione adecuadamente”.