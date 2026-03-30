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Resumen

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Se estima que el trastorno bipolar afecta aproximadamente entre 1% y 2% de la población peruana. (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”
Se estima que el trastorno bipolar afecta aproximadamente entre 1% y 2% de la población peruana. (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”
Por Martín Acosta González

Ricardo recuerda que antes de los 25 años su vida era un vaivén emocional difícil de comprender. Podía pasar de momentos de energía intensa a periodos de profundo desánimo sin identificar qué ocurría. Hoy, a los 48 años, ha logrado estabilidad gracias al tratamiento especializado. Su historia refleja una realidad que aún suele confundirse con simples cambios de humor: el trastorno bipolar es una condición de salud mental compleja que requiere diagnóstico oportuno y acompañamiento profesional.

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