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Resumen

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Especialistas coinciden en que comprender el autismo desde el enfoque de la neurodiversidad implica reconocer que existen múltiples formas de pensar, aprender y relacionarse. (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi)
Especialistas coinciden en que comprender el autismo desde el enfoque de la neurodiversidad implica reconocer que existen múltiples formas de pensar, aprender y relacionarse. (Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi)
Por Martín Acosta González

Matías tiene 20 años y estudia diseño gráfico. Carla, 24, ingeniería de sistemas. Ambos organizan su rutina, toman decisiones y proyectan su futuro profesional. Sin embargo, en su paso por la educación superior han enfrentado barreras que no aparecen en los planes de estudio: la falta de información sobre el autismo en la adultez, los prejuicios sobre sus capacidades y la dificultad del entorno para comprender formas distintas de comunicarse y relacionarse.

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