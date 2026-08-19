1926: La plaza Bolognesi y el tranvía

Carta de Eduardo Rivoldi a El Comercio: señor director, he leído las protestas publicadas en su prestigioso diario sobre el trazo de la línea del tranvía a la Magdalena cortando la plaza Bolognesi. Leyéndolas se me enardecía la sangre y, al considerar la obra que allí ejecutan las EE.EE.AA. con el beneplácito del Concejo Provincial, me pregunto: ¿cómo ha podido el municipio de Lima autorizar semejante atrocidad? ¿No cree el municipio y también las EE.EE.AA. que el trazo de esa línea es lógicamente por la avenida que corre paralela a la Brasil, dándole así vida a la urbanización Breña?

Carta de Eduardo Rivoldi a El Comercio: señor director, he leído las protestas publicadas en su prestigioso diario sobre el trazo de la línea del tranvía a la Magdalena cortando la plaza Bolognesi. Leyéndolas se me enardecía la sangre y, al considerar la obra que allí ejecutan las EE.EE.AA. con el beneplácito del Concejo Provincial, me pregunto: ¿cómo ha podido el municipio de Lima autorizar semejante atrocidad? ¿No cree el municipio y también las EE.EE.AA. que el trazo de esa línea es lógicamente por la avenida que corre paralela a la Brasil, dándole así vida a la urbanización Breña?