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1926: La plaza Bolognesi y el tranvía

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Carta de Eduardo Rivoldi a El Comercio: señor director, he leído las protestas publicadas en su prestigioso diario sobre el trazo de la línea del tranvía a la Magdalena cortando la plaza Bolognesi. Leyéndolas se me enardecía la sangre y, al considerar la obra que allí ejecutan las EE.EE.AA. con el beneplácito del Concejo Provincial, me pregunto: ¿cómo ha podido el municipio de Lima autorizar semejante atrocidad? ¿No cree el municipio y también las EE.EE.AA. que el trazo de esa línea es lógicamente por la avenida que corre paralela a la Brasil, dándole así vida a la urbanización Breña?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.