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1926: El agua de Chosica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Al romperse las calles y avenidas para la obra de canalización y desagüe, ha podido apreciarse el estado de la tubería de agua potable que surte a esta población, en deplorables condiciones de conservación. El hecho de estar revestida de cemento hace suponer fundadamente que no estaba en buen estado. Su colocación reclama la atención del concejo, que debe gestionar su reposición, aprovechando de los buenos operarios de The Foundation Company. Además, la obra de pavimentación de calzadas es urgente, pues el tráfico de automóviles y camiones ha formado un gran terral.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.