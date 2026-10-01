1926: El agua de Chosica

Al romperse las calles y avenidas para la obra de canalización y desagüe, ha podido apreciarse el estado de la tubería de agua potable que surte a esta población, en deplorables condiciones de conservación. El hecho de estar revestida de cemento hace suponer fundadamente que no estaba en buen estado. Su colocación reclama la atención del concejo, que debe gestionar su reposición, aprovechando de los buenos operarios de The Foundation Company. Además, la obra de pavimentación de calzadas es urgente, pues el tráfico de automóviles y camiones ha formado un gran terral.

Al romperse las calles y avenidas para la obra de canalización y desagüe, ha podido apreciarse el estado de la tubería de agua potable que surte a esta población, en deplorables condiciones de conservación. El hecho de estar revestida de cemento hace suponer fundadamente que no estaba en buen estado. Su colocación reclama la atención del concejo, que debe gestionar su reposición, aprovechando de los buenos operarios de The Foundation Company. Además, la obra de pavimentación de calzadas es urgente, pues el tráfico de automóviles y camiones ha formado un gran terral.