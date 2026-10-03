1926: EE.UU. y el desarme mundial

Los expertos llegaron a un acuerdo unánime sobre la influencia que los recursos potenciales de Estados Unidos ejercen sobre los armamentos. Así despacharon en forma satisfactoria este asunto que hasta la fecha ha ocasionado divergencias de opinión. El acuerdo tiene relación directa al problema de prorratear los armamentos de los países. Entre los elementos potenciales discutidos figuran las influencias que sobre armamentos tienen el número de la población, los recursos económicos, la situación geográfica, las comunicaciones marítimas, los ferrocarriles y la vulnerabilidad de las fronteras.

Los expertos llegaron a un acuerdo unánime sobre la influencia que los recursos potenciales de Estados Unidos ejercen sobre los armamentos. Así despacharon en forma satisfactoria este asunto que hasta la fecha ha ocasionado divergencias de opinión. El acuerdo tiene relación directa al problema de prorratear los armamentos de los países. Entre los elementos potenciales discutidos figuran las influencias que sobre armamentos tienen el número de la población, los recursos económicos, la situación geográfica, las comunicaciones marítimas, los ferrocarriles y la vulnerabilidad de las fronteras.