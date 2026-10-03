El Comercio
·
opinion
·
efemerides
Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: EE.UU. y el desarme mundial

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Los expertos llegaron a un acuerdo unánime sobre la influencia que los recursos potenciales de Estados Unidos ejercen sobre los armamentos. Así despacharon en forma satisfactoria este asunto que hasta la fecha ha ocasionado divergencias de opinión. El acuerdo tiene relación directa al problema de prorratear los armamentos de los países. Entre los elementos potenciales discutidos figuran las influencias que sobre armamentos tienen el número de la población, los recursos económicos, la situación geográfica, las comunicaciones marítimas, los ferrocarriles y la vulnerabilidad de las fronteras.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.