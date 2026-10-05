1926: Aniversario de la muerte de San Francisco de Asís

Con gran entusiasmo, se celebró la fiesta de San Francisco de Asís en esta ciudad. La orden franciscana organizó un programa de ceremonias. Desde las cinco de la mañana, se celebraron misas. A las ocho, fue la misa de comunión general, y en ella, ofició el obispo monseñor Pedro Pablo Drinot y Piérola. A las 10 de la mañana, se cantó la misa del gran pontifical. Asistieron el presidente de la República y su casa militar, gran número de miembros de las esferas políticas y oficiales, las instituciones dominicas y franciscanas, representaciones de los municipios provincial de Lima y distrital del Rímac, y gran número de miembros de la colonia italiana.

Con gran entusiasmo, se celebró la fiesta de San Francisco de Asís en esta ciudad. La orden franciscana organizó un programa de ceremonias. Desde las cinco de la mañana, se celebraron misas. A las ocho, fue la misa de comunión general, y en ella, ofició el obispo monseñor Pedro Pablo Drinot y Piérola. A las 10 de la mañana, se cantó la misa del gran pontifical. Asistieron el presidente de la República y su casa militar, gran número de miembros de las esferas políticas y oficiales, las instituciones dominicas y franciscanas, representaciones de los municipios provincial de Lima y distrital del Rímac, y gran número de miembros de la colonia italiana.