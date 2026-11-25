Ayer se realizó, en uno de los pabellones del Palacio Municipal, sito en la avenida 9 de Diciembre, la inauguración oficial de la exposición de productos del oriente peruano, organizada por iniciativa del diputado por San Martín, doctor Pedro Villanueva, con motivo del cincuentenario de la fundación de la provincia de dicho nombre. Al acto concurrieron el presidente de la República con sus ministros, representantes del Congreso, miembros del cuerpo diplomático, el arzobispo, alcaldes y personalidades de los diversos centros comerciales e industriales, especialmente invitados.

Ayer se realizó, en uno de los pabellones del Palacio Municipal, sito en la avenida 9 de Diciembre, la inauguración oficial de la exposición de productos del oriente peruano, organizada por iniciativa del diputado por San Martín, doctor Pedro Villanueva, con motivo del cincuentenario de la fundación de la provincia de dicho nombre. Al acto concurrieron el presidente de la República con sus ministros, representantes del Congreso, miembros del cuerpo diplomático, el arzobispo, alcaldes y personalidades de los diversos centros comerciales e industriales, especialmente invitados.