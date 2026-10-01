Los compradores de T.J. Maxx tendrán que despedirse de tres establecimientos de la cadena en Estados Unidos durante 2026. La compañía confirmó los cierres en Massachusetts y Maryland, aunque por ahora no se han dado a conocer las fechas exactas en las que dejarán de operar.

Los cierres se producen en un momento de cambios para el sector minorista estadounidense, marcado por los altos costos y las dificultades que enfrentan algunas cadenas para mantener determinados locales. Empresas como Nordstrom, Saks y Macy’s también anunciaron cierres de establecimientos en distintos puntos del país.

Estas son las tiendas que dejarán de operar

Según el New York Post, las tres ubicaciones afectadas se encuentran en dos estados. En Massachusetts, el establecimiento que cerrará está situado en 360 Newbury Street, Boston, MA 02115. En Maryland, los locales están ubicados en 8661 Colesville Road, Silver Spring, MA 20910, y 1262 Vocke Road, Cumberland, MD 21502.

Estado Ciudad Dirección Massachusetts Boston 360 Newbury Street Maryland Silver Spring 8661 Colesville Road Maryland Cumberland 1262 Vocke Road

Estos cierres se suman a otros establecimientos de T.J. Maxx que ya dejaron de funcionar durante el año. En enero, la compañía cerró su tienda de tres pisos ubicada en Newbury Street, en Boston, después de casi una década de operaciones. El cierre fue registrado mediante un aviso WARN de Massachusetts y afectó a 117 trabajadores.

En Maryland también cerró el establecimiento que T.J. Maxx tenía en el centro comercial Ellsworth Place, en Silver Spring. El local había funcionado durante aproximadamente 10 años y su cierre significó la salida de unos 60 trabajadores.

Los cierres se producen mientras la compañía continúa abriendo nuevas tiendas y prevé acelerar su crecimiento. (Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MARIO TAMA

T.J. Maxx continúa abriendo tiendas

A pesar de estos cierres, la estrategia de la compañía no consiste en abandonar la expansión. T.J. Maxx abrió 23 establecimientos durante el último trimestre y su empresa matriz, TJX, prevé incrementar el ritmo de crecimiento de sus tiendas a partir del próximo año.

Elizabeth Lafontaine, de Placer.ai, explicó que la decisión puede formar parte de una revisión habitual de las ubicaciones de una gran cadena.

“Las cadenas que continúan expandiendo su presencia a nivel nacional se benefician de una selección de ubicaciones más estratégica. La expansión de la red de tiendas implica crear los formatos adecuados en las ubicaciones correctas para la audiencia correcta, lo que puede requerir algunos cambios con el tiempo”, dijo a Inc.

¿Dónde busca crecer la empresa?

TJX, propietaria de T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods, HomeSense y Sierra, opera actualmente 5.285 tiendas en 10 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, España y Reino Unido. La empresa ha señalado que busca aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento pese al cierre de determinados establecimientos.

Durante una llamada sobre resultados realizada el 19 de agosto, el director ejecutivo de TJX, Ernie Herrman, indicó que las tiendas de la compañía aumentarían su crecimiento del 3% al 4% a partir del próximo año, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que observa en el mercado.

El director financiero John Klinger también explicó que la compañía está prestando especial atención a los lugares donde existe demanda.

“Estamos viendo oportunidades en los mercados rurales, donde vemos que los grandes almacenes están cerrando. Hemos experimentado un fuerte crecimiento comparable durante tantos trimestres que estamos viendo la posibilidad de ubicar las tiendas más cerca unas de otras de lo que pensábamos antes. Y también queremos construir tiendas de formato pequeño que nos permitan expandirnos en muchas zonas urbanas densamente pobladas”, señaló.