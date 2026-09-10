1926: Pavimentación de la avenida Brasil

El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: “Artículo único: amplíese los efectos de la ley número 5141, que autoriza la pavimentación de la Avenida de la Magdalena (Brasil), a fin de que dicha autorización comprenda la unión de dicha avenida con la Plaza de la Magdalena Vieja. Los propietarios de los inmuebles con frente a la indicada ruta abonarán la cantidad de Lp. 15.00, por metro lineal de frente. Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su cumplimiento”.

El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: “Artículo único: amplíese los efectos de la ley número 5141, que autoriza la pavimentación de la Avenida de la Magdalena (Brasil), a fin de que dicha autorización comprenda la unión de dicha avenida con la Plaza de la Magdalena Vieja. Los propietarios de los inmuebles con frente a la indicada ruta abonarán la cantidad de Lp. 15.00, por metro lineal de frente. Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su cumplimiento”.