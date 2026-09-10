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1926: Pavimentación de la avenida Brasil

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El Congreso de la República ha dado la ley siguiente: “Artículo único: amplíese los efectos de la ley número 5141, que autoriza la pavimentación de la Avenida de la Magdalena (Brasil), a fin de que dicha autorización comprenda la unión de dicha avenida con la Plaza de la Magdalena Vieja. Los propietarios de los inmuebles con frente a la indicada ruta abonarán la cantidad de Lp. 15.00, por metro lineal de frente. Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su cumplimiento”.

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