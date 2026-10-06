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Elecciones subnacionales:  primeras impresiones

“Después de los resultados de las elecciones generales, en las que la mayoría de los partidos nacionales perdieron el registro, se acentuó el carácter personalista de las candidaturas”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    A mi juicio, lo más importante que hay que tener en consideración para analizar los resultados es que las elecciones subnacionales expresan un grado exacerbado de personalismo, en medio de un proceso signado por una gran incertidumbre, tanto para los candidatos como para los electores. En los últimos meses del 2025, los interesados en postular para ser gobernador o alcalde provincial o distrital tenían que afiliarse a un partido político o apostar a que el Congreso no desaparecería a los movimientos regionales. Este contexto debilitó a los últimos, pero esto no significa que haya fortalecido a los partidos. Por el contrario, se ha hecho transparente que estos son meras plataformas para la postulación de políticos personalistas. En medio de tantas opciones, ¿con qué plataforma postular? Las más atractivas eran las de los partidos con representación parlamentaria desde el 2021 y que más triunfos habían obtenido en las elecciones regionales y municipales del 2022, es decir: Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular. Estas fueron las siglas capaces de atraer a los mejores postulantes, pero sus triunfos no son partidarios en absoluto. Llama la atención lo mal que le fue a Fuerza Popular, acaso porque es un partido que se acerca más a serlo, con más cuadros propios, pero débiles, sin capacidad de atraer candidatos independientes con potencial electoral. Destaca también Ahora Nación, en tanto fuerza nueva, pero con capacidad de presentar listas a la par de grupos más consolidados en términos de la recordación de sus “marcas”.

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