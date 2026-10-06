Elecciones subnacionales:  primeras impresiones

A mi juicio, lo más importante que hay que tener en consideración para analizar los resultados es que las elecciones subnacionales expresan un grado exacerbado de personalismo, en medio de un proceso signado por una gran incertidumbre, tanto para los candidatos como para los electores. En los últimos meses del 2025, los interesados en postular para ser gobernador o alcalde provincial o distrital tenían que afiliarse a un partido político o apostar a que el Congreso no desaparecería a los movimientos regionales. Este contexto debilitó a los últimos, pero esto no significa que haya fortalecido a los partidos. Por el contrario, se ha hecho transparente que estos son meras plataformas para la postulación de políticos personalistas. En medio de tantas opciones, ¿con qué plataforma postular? Las más atractivas eran las de los partidos con representación parlamentaria desde el 2021 y que más triunfos habían obtenido en las elecciones regionales y municipales del 2022, es decir: Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular. Estas fueron las siglas capaces de atraer a los mejores postulantes, pero sus triunfos no son partidarios en absoluto. Llama la atención lo mal que le fue a Fuerza Popular, acaso porque es un partido que se acerca más a serlo, con más cuadros propios, pero débiles, sin capacidad de atraer candidatos independientes con potencial electoral. Destaca también Ahora Nación, en tanto fuerza nueva, pero con capacidad de presentar listas a la par de grupos más consolidados en términos de la recordación de sus “marcas”.

¿Quiénes han sido candidatos fuertes en las elecciones subnacionales? Aquellos que pueden exhibir reputación de gestores eficaces, más allá de los cuestionamientos que puedan haber recibido: exalcaldes, exgobernadores, excongresistas… que han pasado por varios partidos u organizaciones regionales. Después de los resultados de las elecciones generales, en las que la mayoría de los partidos nacionales perdieron el registro, se acentuó el carácter personalista de las candidaturas. Se pierden lógicas más políticas o ideológicas por otras donde se privilegia la eficacia en la gestión. A escala municipal, esto se ha expresado en la consolidación de clanes familiares o de redes que permiten mantener poder e influencia sacándole la vuelta a la prohibición de la reelección, jugando además en territorios contiguos o en niveles de gobierno diferentes.

Una excepción al carácter poco político de los resultados podría ser el triunfo de Verónika Mendoza en Cusco. La otra, claramente, es el caso de Renovación Popular, que sí tiene alguna capacidad como partido de “arrastrar” votos con algún criterio más político. Si bien se repite su carácter “limeñocéntrico”, se consolida en este ámbito con sus triunfos en las provincias de Lima y el Callao. López Aliaga consigue más votos que en 2022 y afianza su presencia en distritos populares, especialmente en el norte. RLA mantiene su credibilidad como gestor sobre la base de múltiples obras de infraestructura estratégicamente repartidas en las diferentes zonas de Lima. Además, se consolida como actor clave, en tanto resulta necesario para la construcción de mayorías en el Senado para el gobierno de Keiko Fujimori.