1926: Un gran archivo de películas

La Liga de las Naciones adoptó la cinematografía como adición a la creciente serie de sus objetos de discusión. Más de 200 delegados se reunieron en la Universidad de la Sorbona bajo los auspicios de la Liga para discutir lo que puede hacerse para mejorar el mundo en el que vivimos. La mayoría son franceses y alemanes; asisten unos cuantos norteamericanos. Un punto que se discutirá será la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la Liga, un gran archivo de películas en donde se depositarán las obras maestras y películas con valor histórico y documental.

La Liga de las Naciones adoptó la cinematografía como adición a la creciente serie de sus objetos de discusión. Más de 200 delegados se reunieron en la Universidad de la Sorbona bajo los auspicios de la Liga para discutir lo que puede hacerse para mejorar el mundo en el que vivimos. La mayoría son franceses y alemanes; asisten unos cuantos norteamericanos. Un punto que se discutirá será la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la Liga, un gran archivo de películas en donde se depositarán las obras maestras y películas con valor histórico y documental.