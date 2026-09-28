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1926: Un gran archivo de películas

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    La Liga de las Naciones adoptó la cinematografía como adición a la creciente serie de sus objetos de discusión. Más de 200 delegados se reunieron en la Universidad de la Sorbona bajo los auspicios de la Liga para discutir lo que puede hacerse para mejorar el mundo en el que vivimos. La mayoría son franceses y alemanes; asisten unos cuantos norteamericanos. Un punto que se discutirá será la propuesta de establecer, bajo los auspicios de la Liga, un gran archivo de películas en donde se depositarán las obras maestras y películas con valor histórico y documental.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.