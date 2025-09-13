Una tragedia golpeó este sábado al distrito de San Borja, donde tres obreros murieron tras el derrumbe de un muro de contención en una obra de construcción ubicada en la calle Margaret Mitchell.

Según información preliminar, el accidente se produjo mientras los trabajadores realizaban excavaciones para la construcción de un sótano. Ellos se encontraban colocando placas de concreto como medida de protección ante posibles desprendimientos, pero una mala maniobra provocó que una de las estructuras colapsara, sepultándolos en la zona de excavación.

Noticia en desarrollo...