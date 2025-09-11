Auto se incendia en plena Vía Expresa: bomberos trabajan para controlar la emergencia.

Un automóvil se incendió la tarde de este jueves en plena Vía Expresa, a la altura de la salida 4, en el tramo de la avenida Andrés Aramburú, límite de San Isidro y Surquillo. El vehículo, de color blanco, quedó completamente envuelto en llamas, según imágenes compartidas en redes sociales.

De acuerdo con la web oficial del Cuerpo General de Bomberos, cuatro unidades acudieron al lugar para atender la emergencia. En paralelo, se reportó la restricción del tránsito en el sentido de Barranco hacia Lima, lo que generó fuerte congestión en la zona.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que se presentan demoras en la llegada de los buses en el sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende el incidente entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo.

Los bomberos lograron controlar y apagar el incendio, mientras que la Policía Nacional acordonó la zona para impedir el ingreso de vehículos hasta que se restablezca por completo la circulación en la Vía Expresa.

El hecho aún se encuentra en desarrollo y hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas. Las causas del incendio serán materia de investigación.