La avenida Javier Prado es una de las principales arterias de Lima, ya que abarca este a oeste y atraviesa distritos estratégicos como San Isidro, La Victoria, San Borja, Lince y Ate. De hecho, a lo largo de las decenas de cuadras se conecta con zonas residenciales, comerciales y financieras, consolidándose como un eje clave para el tránsito vehicular y el transporte público de la capital. Sin embargo, en los últimos días, la Municipalidad de Lima anunció una serie de medidas que buscan beneficiar a miles de usuarios que transitan diariamente por esta importante vía. Esto se debe a trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito, lo que ha llevado al cierre temporal de un tramo de esta avenida y a la habilitación de rutas alternas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DÍAS PERMANECERÁ CERRADA LA AVENIDA JAVIER PRADO HACIA LA VÍA EXPRESA?

A través de sus plataformas oficiales, la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que este viernes 8 y lunes 11 de mayo se mantendrá cerrada de manera temporal un tramo de la avenida Javier Prado con dirección a la Vía Expresa. Para ello, en el horario de 10:00 p. m. a 6:00 a. m., se restringirá el tránsito en ese tramo (este-oeste) de la vía con el objetivo de ejecutar trabajos de gestión y reorganización vehicular en uno de los ejes más transitados de la capital, a fin de optimizar el flujo y reducir los riesgos asociados a la congestión durante altas horas de la noche.

De esta manera, el municipio limeño ha establecido dos rutas alternas para facilitar el desplazamiento de los conductores durante el cierre de la ruta. Es decir, la primera contempla continuar por la avenida Javier Prado, girar hacia la avenida Solidaridad, seguir por la avenida Carlos Villarán y tomar la salida hacia Paseo de la República. Por su parte, la segunda opción consiste en avanzar por la auxiliar Manuel Méndez hasta la avenida Carlos Villarán y continuar hacia la salida con dirección a Paseo de la República. Es importante mencionar que, las autoridades locales han instado a los usuarios a mantenerse informados sobre las nuevas disposiciones por medio de sus canales oficiales y así evitar molestias o contratiempos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE DE LA AVENIDA UNIVERSITARIA?

Es bien sabido que la avenida Universitaria es una de las vías más transitadas, tanto por peatones como por vehículos, que a diario se dirigen a sus centros de estudios o de trabajo. Ante ello, de acuerdo con Google Maps, indicó que esta arteria limeña es considerada la más larga de la capital con una extensión de 32,2 kilómetros. De hecho, esta avenida conecta con seis distritos, es decir, con Comas, San Miguel, Carabayllo, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos.

Asimismo, la Av. Universitaria no solo se caracteriza por su expansión y sus decenas de cuadras, sino también por el origen de su nombre. Pues, esta vía atraviesa reconocidas casas de estudios, como la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad de Ciencias y Humanidades y, sobre todo, la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), entre otros.