Por Redacción EC

La avenida Javier Prado es una de las principales arterias de Lima, ya que abarca este a oeste y atraviesa distritos estratégicos como San Isidro, La Victoria, San Borja, Lince y Ate. De hecho, a lo largo de las decenas de cuadras se conecta con zonas residenciales, comerciales y financieras, consolidándose como un eje clave para el tránsito vehicular y el transporte público de la capital. Sin embargo, en los últimos días, la Municipalidad de Lima anunció una serie de medidas que buscan beneficiar a miles de usuarios que transitan diariamente por esta importante vía. Esto se debe a trabajos de gestión y reordenamiento del tránsito, lo que ha llevado al cierre temporal de un tramo de esta avenida y a la habilitación de rutas alternas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.