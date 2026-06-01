Los gremios de transportistas urbanos de Lima y Callao anunciaron la suspensión del paro de 24 horas convocado para el martes 2 de junio tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.

El presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), Héctor Vargas, informó que se ha dado un plazo hasta este martes para que el Gobierno oficialice el subsidio en el costo del combustible para el transporte urbano en Lima y Callao.

El dirigente indicó que la suspensión de la medida de fuerza se adoptó luego de que el Ejecutivo se comprometiera a emitir un decreto de urgencia que oficialice un subsidio temporal para el transporte urbano.

En conferencia de prensa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, dijo que el Ejecutivo publicará el decreto de urgencia a más tardar este martes 2 de junio.

Según detalló, la propuesta establece medidas extraordinarias de carácter económico y financiero destinadas a garantizar la continuidad del servicio de transporte público.

Transportistas y representantes del MTC llegaron a un acuerdo para suspender el paro del 2 de junio | MTC

“Este decreto recoge la mayor amplitud de beneficiarios posibles y establece el subsidio por kilómetro recorrido que ha sido un pedido de los gremios”, dijo el funcionario.

Añadió que el decreto amplía el número de beneficiarios y establece condiciones operativas que facilitarán el acceso de las empresas de transporte al subsidio estatal.

Asimismo, en el acta firmada entre el MTC y los representantes de los transportistas se contempla el compromiso de seguir trabajando en un plan de rescate económico y financiero para las empresas de transporte urbano.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, anuncia que transportistas suspendieron el paro que habían anunciado para este martes



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