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Resumen

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La escena se repite cada mañana en la ciclovía de la avenida Arequipa. Bicicletas convencionales comparten el espacio con scooters, bicimotos, motos eléctricas e incluso trimotos que avanzan a velocidades superiores a las permitidas, generando constantes riesgos para ciclistas y peatones.

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