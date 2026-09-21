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Resumen

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La flexibilidad de horarios y posibilidad de trabajar con más de una plataforma son algunos de los factores más valorados por los conductores por aplicativos.
La flexibilidad de horarios y posibilidad de trabajar con más de una plataforma son algunos de los factores más valorados por los conductores por aplicativos.
/ Lenin Tadeo / GEC
Por Renzo Giner Vásquez

El 86% de los conductores por aplicativos se consideran trabajadores independientes frente a un 11% que se define como empleado de la empresa, según el estudio sobre el impacto de las plataformas digitales en la economía peruana publicado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

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