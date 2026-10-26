ATU habilitará pases gratuitos para residentes de la avenida Arequipa por ampliación del carril bus. (Foto: ATU)
ATU habilitará pases gratuitos para residentes de la avenida Arequipa por ampliación del carril bus. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ampliará el carril bus bidireccional de la avenida Arequipa hasta la altura del jirón Manuel Segura, aproximadamente en la cuadra 15. La segunda etapa del proyecto comenzará alrededor de la quincena de noviembre, aunque la entidad anunciará previamente la fecha exacta, informó Daniel Gonzáles, vocero de la institución.

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