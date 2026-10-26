La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ampliará el carril bus bidireccional de la avenida Arequipa hasta la altura del jirón Manuel Segura, aproximadamente en la cuadra 15. La segunda etapa del proyecto comenzará alrededor de la quincena de noviembre, aunque la entidad anunciará previamente la fecha exacta, informó Daniel Gonzáles, vocero de la institución.

En declaraciones sobre el avance de la iniciativa, Gonzáles indicó a Canal N que la primera fase, puesta en marcha en agosto, registró una reducción en los tiempos de viaje, un aumento de la velocidad comercial de los buses y un incremento en el número de usuarios del Corredor Azul.

Según detalló, antes de la implementación del carril bus, el recorrido tomaba entre 10 y 15 minutos. Actualmente, el tiempo de viaje se ha reducido a entre 3 y 5 minutos. Asimismo, la velocidad comercial pasó de 9 a 16 kilómetros por hora.

El vocero también señaló que el número de usuarios aumentó de 70 mil a 78 mil. Además, indicó que una encuesta realizada a usuarios, conductores y residentes de la zona reveló que nueve de cada diez personas consultadas estaban de acuerdo con la iniciativa.

ATU ampliará el carril bus de la avenida Arequipa hasta la cuadra 15 desde noviembre. (Foto: ATU)

ATU entregará pases gratuitos a residentes

Ante la ampliación del carril bus hacia una zona donde existen edificios y estacionamientos particulares, la ATU implementará el pase denominado Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAP), dirigido a residentes, propietarios, trabajadores e instituciones que necesiten transitar por los tramos intervenidos.

Gonzáles explicó que la avenida Arequipa está dividida en siete tramos, diferenciados por colores. La primera etapa corresponde al tramo 7, mientras que la segunda abarcará el tramo 6, identificado con el color amarillo.

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Los interesados podrán solicitar el pase a través de una página web denominada VAP, donde deberán crear una cuenta y acreditar que residen en la avenida Arequipa o en vías transversales cuyo acceso requiera transitar por esta avenida.

El permiso se emitirá por placa vehicular, por lo que cada vehículo deberá contar con su propio VAP. El documento podrá presentarse en formato físico o digital y tendrá un código QR para que el personal de fiscalización verifique su validez.

El vocero precisó que el trámite será gratuito y formará parte del proyecto del carril bus de la avenida Arequipa.