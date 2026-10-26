Un escolar fue sometido a tres operaciones luego de sufrir una grave lesión en el colegio Federico Villarreal, ubicado en Collique, distrito de Comas. Según un informe difundido por Latina, un lápiz que un compañero habría dejado en su carpeta se le incrustó en uno de los glúteos y le perforó los intestinos, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales.

La madre del menor contó que se encontraba trabajando cuando recibió una llamada de su esposo para informarle sobre lo ocurrido. Ante la situación, se comunicó con la directora de la institución educativa para conocer el estado de salud de su hijo.

Según su testimonio, la directora le indicó que no se encontraba en el colegio y que, a simple vista, el incidente no parecía grave.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Latina, las tres intervenciones quirúrgicas y los demás gastos derivados de la emergencia ascendieron a aproximadamente S/12.000.

Los padres del menor señalado por el incidente realizaron actividades para recaudar fondos y entregaron dinero a la familia del escolar lesionado. Sin embargo, los padres de este último sostuvieron que el monto recibido no fue suficiente para cubrir los gastos médicos.

La familia también cuestionó el destino del dinero recaudado durante una actividad organizada en el colegio. Según la madre, la directora promovió una pollada para apoyar la recuperación de su hijo, pero el dinero habría sido entregado a la madre del otro escolar para que realizara el aporte correspondiente.

Directora señala que el caso está en proceso judicial

Latina informó que se comunicó con uno de los padres del menor señalado por el incidente y con la directora del colegio Federico Villarreal de Collique.

En la conversación difundida, la directora manifestó que los padres involucrados no estaban pagando las pensiones escolares y señaló que el caso se encontraba en un proceso judicial. No brindó mayores detalles en el fragmento emitido.

Mientras el escolar continúa su recuperación tras casi un mes de intervenciones y atención médica, la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte quedó a cargo del caso.

Según el informe de Latina, la madre y el menor fueron citados para el martes 27 de octubre a fin de brindar sus declaraciones e iniciar las diligencias preliminares. La investigación deberá esclarecer las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.