Fiscalía investiga caso de escolar que sufrió perforación intestinal en colegio de Comas. (Foto: Captura / Latina)
Fiscalía investiga caso de escolar que sufrió perforación intestinal en colegio de Comas. (Foto: Captura / Latina)
Por Redacción EC

Un escolar fue sometido a tres operaciones luego de sufrir una grave lesión en el colegio Federico Villarreal, ubicado en Collique, distrito de Comas. Según un informe difundido por Latina, un lápiz que un compañero habría dejado en su carpeta se le incrustó en uno de los glúteos y le perforó los intestinos, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales.

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